Anker is een merk dat je waarschijnlijk kent van slimme producten voor in of rondom het huis. Denk dan aan robotstofzuigers, maar ook aan oordoppen en apparaten die iets met energie doen. Tijdens CES 2025 heeft de fabrikant een sloot aan nieuwe producten gepresenteerd, waaronder een slimme grasmaaier, een powerbank en een slim slot. De producten op een rijtje:

eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20

eufy Robot Lawn Mower

Anker 140W Wall Charger met display

Anker 25K Powerbank met 165W en Built-In Retractable Cable

soundcore Liberty 4 Pro

soundcore AeroClip

soundcore Rave 3S

soundcore Boom 2 Prp

Anker SOLIX EverFrost 2 Electric Cooler

Anker SOLIX Solar Umbrella

eufy FamiLock S3 Max

Robotstofzuiger en grasmaaier van Anker

De Robot Vacuum 3-in-1, van dochtermerk eufy, is een demonteerbare combi-stofzuiger die in een paar stappen kan worden getransformeerd tot een robotstofzuiger, een handstofzuiger of in een snoerloze steelstofzuiger. Het gevaarte heeft een 30.000 Pa-zuigsysteem, vijfstapsfiltersysteem, een stofreservoir met een grote capaciteit en geavanceerde lasernavigatie. Naar verwachting vanaf begin februari 2025 in de voorverkoop voor 549 euro.

eufy’s nieuwe robot grasmaaier gebruikt verschillende technieken, waaronder Anker’s batterijsysteem en intelligente navigatie die een hands-free, moderne oplossing voor gazononderhoud biedt. De maaimachine maakt ook gebruik van de technologie van TerraMow om de mogelijkheden verder uit te breiden. Naar verwachting vanaf eind april 2025 beschikbaar.

Oplader en powerbank

Dan komen we aan bij de oplader en powerbank. Met de 140W-lader met vier poorten – drie usb-c-poorten en één usb-a-poort – laad je meerdere apparaten tegelijkertijd op. De lader heeft een slim display dat het totale uitgangsvermogen en het uitgangsvermogen voor elke poort in realtime weergeeft, zodat je de laadstatus eenvoudig en nauwkeurig kunt bijhouden. Geavanceerde veiligheidsfuncties, waaronder Anker’s ActiveShield 2.0, zorgen voor geruststelling met tot drie miljoen dagelijkse controles. Naar verwachting vanaf eind februari 2025 beschikbaar voor 89,99 euro.

De Anker 25K Powerbank biedt daarnaast 165W snel opladen voor maximaal vier apparaten, met een compact design en ingebouwde intrekbare usb-c-kabels in twee instelbare lengtes. De ene is dertig centimeter lang en de andere is 69 centimeter lang. Het is voor het eerst dat er in een Anker Powerbank ook een intrekbare oplaadkabel met een lengte van 69 centimeter zit. Het slimme TFT-kleurendisplay geeft de belangrijkste gegevens weer, zoals het totale uitgangsvermogen, het uitgangsvermogen per poort, de temperatuur van de powerbank en geschatte oplaadtijd, zodat je een compleet inzicht hebt. De powerbank is TSA-goedgekeurd voor reizen en heeft een capaciteit van 25.000 mAh, waarmee een 16 inch MacBook Pro (M3) batterij in 33 minuten tot vijftig kan worden opgeladen. Compact en toch krachtig, ideaal voor gebruikers die onderweg willen opladen. Naar verwachting vanaf eind januari 2025 beschikbaar voor 99,99 euro.

Twee verschillende setjes Anker-oordoppen

Na het grote succes van de Liberty 4 en Liberty 4 NC volgt nu het IPX5-gecertificeerde Pro-model. De verbeterde ACAA-akoestische architectuur, een driver van 10,5 millimeter en tweeters met titaniumcoating moeten zorgen voor een helder, vol geluid met een goede bas. De draadloze Hi-Res Audio-standaard en LDAC-codec zorgen voor audio van hoge kwaliteit. Ook bieden de mics ruisonderdrukking aan, zodat iedereen je verstaat tijdens het bellen.

De Liberty 4 Pro biedt ruisonderdrukking van invloeden van buitenaf. Zes noise cancelling-sensoren en een barometrische druksensor voor het meten van de luchtdruk voor de geïntegreerde ‘vliegtuigmodus’ isoleren de luisteraars van de omgeving. Elke 0,3 seconden past de Pro de adaptieve ruisonderdrukking aan. Wie liever zelf optimaliseert, kan de tien niveaus tussen transparantie, normaal en ANC-modus regelen via de aanraakbalk in de behuizing. Een monochroom display toont de oplaadstatus van het oplaadstation en de individuele hoofdtelefoons tot twee cijfers achter de komma. Als de Liberty 4 Pro na tien uur gebruik opgeladen moet worden, biedt de case tot veertig uur stroom. Vijf minuten opladen levert vier uur extra gebruikstijd op. De soundcore Liberty 4 Pro is beschikbaar voor 129,99 euro via de soundcore-website en bij diverse retailers.

Voor liefhebbers van ‘open oordoppen’ is er de volgende generatie van Soundcore’s open-ear clip-on earbuds, de AeroClip. Die bieden een verbeterd design met een flexibele open ring. Het design van de open ring, gemaakt met een 0,5 mm titanium draad en zacht TPU, past naar verluidt op alle maten en vormen van het oor en kan druk gelijkmatig verdelen. De huidvriendelijke earbud body heeft een kleine akoestische kamer en een 5° gebogen design aan de achterkant, waardoor de druk in het oor wordt verminderd. De AeroClip biedt tot slot een krachtig geluid met een rijke bas, dankzij virtuele bas-technologie. De AeroClip zal naar verwachting vanaf midden mei 2025 beschikbaar zijn.

Het slimme slot

De eufy FamiLock S3 Max gebruikt moderne technologie voor het lezen van de handpalm om snel en nauwkeurig te vergrendelen en te ontgrendelen met één handbeweging. Dit innovatieve slimme slot is ook compatibel met Matter en Apple Home, heeft een 2K-resolutie camera met head-to-toe view, een videoscherm aan de binnenkant en een dubbel voedingssysteem.

Tot slot: twee Anker-speakers

De Rave 3S voegt zich bij de speakerproductlijn van soundcore als de nieuwste AI-partyspeaker in het grootste formaat van het merk. De Rave 3S heeft 200W aan geluid en een stijlvolle beat-synchrone lichtshow. De speaker beschikt ook over AI-gestuurde karaokefuncties, waaronder een AI-vocal remover, enhancer en reverb. Dubbele draadloze microfoons worden meegeleverd en kunnen in de speaker worden opgeborgen. De Rave 3S zal naar verwachting beschikbaar zijn vanaf eind januari 2025.

De Boom 2 Pro daarentegen verbetert soundcore’s Boom 2 Plus met een IP68-classificatie voor extreme duurzaamheid, bestand tegen water, zeewater, stof en olie. De luidspreker heeft ook 140W vermogen met dubbele woofers, dubbele tweeters en twee passieve radiatoren, inclusief aanpasbare RGB-verlichtingseffecten. De batterijduur bedraagt twintig uur. De Boom 2 Pro is naar verwachting vanaf eind maart 2025 beschikbaar.