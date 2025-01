Creëer je eigen thuisbioscoop met Harman Kardon Enchant

Harman Kardon wil met de nieuwe Enchant-serie een elegant design met indrukwekkend geluid bieden. Volgens de fabrikant creëer je met de Enchant-serie een 3D-bioscooopervaring voor je huiskamer. De serie bestaat onder andere uit de Enchant 1100 en Enchant 900 all-in-one soundbars met MultiBeam-technologie en ondersteuning voor Dolby Atmos. De Harman Kardon Enchant 1100 is uitgerust met 11 drivers en de Enchant 900 met 9 drivers. Beide zijn ze voorzien van naar boven gerichte hoogtekanalen voor Dolby Atmos-effecten. De Enchant 1100 ondersteunt daarnaast ook DTS:X. MultiBeam moet zorgen voor kamervullend geluid.

Je kunt beide soundbars uitbreiden met de Harman Kardon Enchant Sub en de Enchant Speaker. Hiermee kunnen gebruikers volgens de fabrikant genieten van een diepe bas en een verrijkte audio-ervaring. Je kunt ze draadloos verbinden met de soundbars. De Enchant Speaker kan daarnaast ook zelfstandig functioneren als een losse speaker, maar ook in een stereo-opstelling en als achterspeaker voor de soundbars.

Je kunt jouw ervaring verder verfijnen in de Harman Kardon One-app. Zo creëer je volgens Harman Kardon moeiteloos een bioscoopervaring of kies je de multiroom-functie om in meerdere kamers van muziek te genieten. Er is ondersteuning voor AirPlay, een ingebouwde ChromeCast, Spotify Connect, Tidal Connect en Bluetooth. De Enchant 1100 is daarnaast ook Roon Ready.

Prijs en beschikbaarheid

De Harman Kardon Enchant-serie is vanaf maart 2025 verkrijgbaar.