Flic Duo is een remote waarmee je dertig handelingen kan uitvoeren

We hebben al eerder bijzondere remotes en controllers van het Zweedse bedrijf Flic gezien zoals de Flic Twist enkele jaren geleden. Hiermee kon je al draaiend en drukkend je smarthome bedienen. De tijdens de CES 2025 in Las Vegas aangekondigde Flic Duo ziet er op het eerste gezicht wat simpel uit. Is het gewoon een afstandsbediening met twee knoppen? Wel als het in de magnetisch houder zit, maar haal je deze eruit dan verandert de Flic Duo in een complete remote voor je smarthome.

Je kunt namelijk maar liefst 30 commando’s toewijzen en uitvoeren door te drukken, tappen, swipen, draaien en andere bewegingen te maken. Wat ook helpt is dat je andere commando’s kunt uitvoeren wanneer de Flic Duo in de houder zit dan wanneer je deze in de hand hebt. Via de app kun je de remote ook makkelijk weer terugvinden wanneer je deze kwijt bent. Ook biedt het functies als een persoonlijk alarm, valdetectie en een noodknop. Pre-orders starten eind deze maand. Vanaf het tweede kwartaal moet de Flic Duo ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Flic.