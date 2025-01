JBL introduceert Tour ONE M3 hoofdtelefoon

JBL SMART Tx

JBL Smart Tx is een kleine draadloze audiotransmitter met touchscreen, die gebruikers in staat stelt om te verbinden met welke USB-C of analoge audiobron dan ook, zoals een inflight-entertainmentsysteem, PC, tablet of televisie. De directe draadloze verbinding tussen de transmitter en de headphones verbetert niet alleen stabiliteit, maar vermindert ook vertraging in dataoverdracht.

De JBL SMART Tx audio transmitter zorgt ervoor dat de JBL Tour ONE M3 volledig apparaat-, bron- en contentonafhankelijk is, waardoor de barrière wordt doorbroken van waarmee draadloze koptelefoons kunnen worden aangesloten en afgespeeld. De audiozender biedt ook volledige controle over de functies van de koptelefoon en biedt gebruikers controle over het afspelen van muziek, gespreksbeheer, EQ-instellingen en de mogelijkheid om elke audiobron uit te zenden naar een onbeperkt aantal apparaten met Auracast. ​​De JBL Tour ONE M3 is ook verkrijgbaar zonder de SMART Tx Audio Transmitter.

JBL Pro Sound

De JBL Tour ONE M3 is ontworpen met 40mm Mica Dome-drivers en ondersteunt Hi-Res Bluetooth en bedrade USB-C-verbinding zonder kwaliteitsverlies. Personalisatie wordt verder uitgediept dankzij JBL Personi-Fi 3.0 en iedere luisteraar kan een op maat gemaakt hoorprofiel creëren door simpelweg deel te nemen aan een hoortest in de JBL Headphones-app. Het vernieuwde algoritme en de opgefriste UX maken Personi-Fi 3.0 accurater.

JBL True Adaptive Noise Cancelling 2.0 op de JBL Tour ONE M3 creëert een reactieve luisterervaring door zich in real-time aan te passen aan geluid van buitenaf. De koptelefoon maakt gebruik van een geavanceerd systeem dat uit acht microfoons bestaat om volledig te kunnen focussen op het blokkeren van afleidingen. Voor luisteraars die zich bewust willen blijven van hun omgeving kunnen de Ambient Aware en Talkthru-modi naar wens worden aangepast in de JBL Headphones-app.

De JBL Tour ONE M3 biedt tot 70 uur afspeeltijd en door de koptelefoon vijf minuten op te laden kan de gebruiker vijf uur extra vooruit. De JBL Tour ONE M3 met JBL SMART Tx heeft een adviesprijs van €399.99 en wordt op 15 april 2025 verwacht. De koptelefoon is verkrijgbaar in de kleuren Black, Mocha en Blue. De JBL Tour ONE M3 zonder JBL Smart Tx wordt eveneens op 15 april 2025 verwacht, in dezelfde kleuren, met een adviesprijs van €349.99.