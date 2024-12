De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2024 (Beeld)

Deze fouten moet je niet maken

Aangezien er dit jaar niet veel nieuwe technieken of flink verbeterde technieken gepresenteerd zijn bij de televisies hebben we ook wat minder achtergronden gepresenteerd. Wel hebben we veel aandacht geschonken aan de verbeterde of compleet nieuwe smart tv-platformen.

Zo werd onze uitgebreide analyse van Titan OS, het nieuwe smart tv-platform voor Philips-televisies, zeer goed gelezen. Een andere fabrikant die met een geheel nieuw platform kwam is Panasonic. Het bedrijf rust meerdere televisies uit met software van Amazon. In ons achtergrondartikel over Fire TV OS lees je daar meer over. Ook hebben we uitgebreid geschreven over de nieuwe versie van webOS van LG en de verbeteringen van het Tizen smart tv-platform van Samsung.

Ook onze achtergrondartikelen over projectoren werden afgelopen jaar veelvuldig gelezen. Zo schreven we uitgebreid over de basiskennis voor projectoren en waar je op moet letten bij het aanschaffen van een projectiescherm.

Dat de verschillende beeldtechnieken nog voor veel verwarring zorgen blijkt wel uit het feit dat onze achtergrondartikelen over deze technieken nog altijd veel bekijks trekken. In ons artikel over de oled-techniek leggen we alles uit over oled-televisies en in ons artikel over miniled nemen we je mee in de wereld van lcd-televisies die voorzien zijn van miniled-achtergrondverlichting.

Over de nieuwe regels voor energielabels was ook dit jaar nog veel te doen. Televisies, en dan met name de extreem grote modellen, kregen een veel slechter label. Maar, wat betekent dat precies en waarom lukt het sommige fabrikanten toch een beter label te bemachtigen? Onze expert Eric Beeckmans schreef een populair achtergrondartikel over de energielabels voor televisies waarin ook tips behandeld worden om energie te besparen.

Tot slot blijven onze artikelen over het aanschaffen van een nieuwe televisie zeer populair. Onze algemene koopgids voor het kopen van een nieuwe televisie wordt elk jaar goed gelezen, net als ons artikel met vijf fouten die je niet moet maken als je een nieuwe tv gaat kopen.