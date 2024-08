OLED – alles dat je moet weten over OLED-TV’s en OLED-technieken

OLED en Contrast

Contrast wordt vooral bepaald door hoe donker je zwartweergave is. In het lcd-scherm hangt dat af van de werking van de vloeibare kristal laag en die is helaas niet perfect. Zelfs wanneer de pixel ‘af’ staat kan er mogelijk nog licht zichtbaar zijn. De achtergrondverlichting staat immers altijd aan. Dat verklaart waarom de zwartwaarde van lcd-schermen niet perfect is. In de voorbije jaren is daar sterk aan gesleuteld, maar toch kan het resultaat niet tippen aan OLED. Als een OLED-pixel ‘af’ staat produceert hij helemaal geen licht.

Dat de achtergrondverlichting altijd aan staat is de belangrijkste reden voor verminderd contrast bij een lcd-tv. Ook daar is aan gesleuteld door ‘global dimming en local dimming’ te gebruiken. Bij donkere scenes wordt de achtergrondverlichting in zijn geheel gedimd, zodat het beeld donkerder lijkt. Een verdere stap is ‘lokale dimming’. Door de achtergrondverlichting onder te verdelen in segmenten kan men elk segment apart dimmen of zelfs uit te schakelen als dat nodig is. Dat leidt uiteraard alweer tot beter contrast.

Maar dan nog is OLED in het voordeel. OLED schakelt het immers op pixel niveau aan of uit, het equivalent van 8 miljoen dimming zones (voor een 4K-tv). Niet alleen is de zwartwaarde beter, een OLED scherm kan bovendien een perfect witte en daarnaast een perfect zwarte pixel tegelijk weergeven. En dat resulteert in een uitmuntend contrast.