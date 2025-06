Beelink SER9

Dit mini-disktopje onder Windows 11 wordt ook wel een kloon van de Mac-Mini genoemd. Qua uiterlijk en afmetingen (13,5 x 13,4 x 3,5 cm) gaat dat zeker wel op. Bij de prestaties is dat een stuk genuanceerder. De processor is een 5,1 GHZ AMD Ryzen AI 9 HX 370. Eveneens een soort SOC met meerdere reken-, grafische en AI-kernen maar van een ander type dan de Apple M-familie.

Over de prestaties bij Adobe Premiere, Blackmagic Davinci Resolve en Edius zeker geen klagen. En de AI lijkt geknipt voor slimme editors en Copilot +. In de praktijk kunnen neural 50 Tops op de NPU gehaald worden. Het geluid is bij de opname beter dan bij Apple. Er is een geïntegreerde array van vier microfoons verborgen achter de vier gaatjes aan de voorkant van het pc’tje. Het geluid krijgt mede een AI-boost via een ‘B1-chip’. In ieder geval klinken spraakopnames helder en duidelijk. Dat biedt tevens mogelijkheden voor de visuele assistent in een smarthome. De beide ingebouwde speakers presteren matig.

Momenteel is er slechts een basisversie. Die beschikt meteen al over 32 GB aan RAM en een 1 TB SSD voor rond de € 1.390 en dat is niet echt duur. Aan de achterzijde vindt je 1x USB4, 1x USB-A 10Gbit/s, 2x USB 2.0, 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x 2,5Gbit/s-ethernet (Realtek), 3,5mm-jack en de powerconnector. Aan de voorzijde treft de gebruiker aan 1x USB-C 10Gbit/s, 1x USB-A 10Gbit/s, 3,5mm-jack en een CMOS-reset. Tevens de aan/uit-toets.

Ook bij de Beelink SER9 is er geen SD-kaartslot aanwezig. Bij de connectivity Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (Intel AX200). De Wifi is een beetje verouderd. De werking van de minicomputer is lekker stil. In tegenstelling tot de Apple Mac-Mini kan de gebruiker in een slot nog er nog een extra SSD drive bij plaatsen. Het standaard ingebouwde SSD-model behoort tot de middenklasse. Verder gebruikt de Beelink een losse voeding terwijl die bij de Mac-Mini is ingebouwd. De prijs en prestatie van de Beelink SER9 stemmen zeker tot tevredenheid. Je kunt in tegenstelling tot Apple de Beelink nog wat verder uitbreiden. Een probleem is dat deze Chinese mini-Desktop alleen per postorder te bestellen valt. Bijvoorbeeld via Amazon.nl of sigmacom.nl.