Review: Hisense 65U8Q miniled-tv

Hisense 65U8Q - Beeldverwerking

De nieuwe Hi-View Engine Pro markeert weer wat vooruitgang voor de beeldverwerking. Wat is onveranderd? Deinterlacing (voor live tv) en upscaling zijn prima. Wie de upscaling graag wat extra pit geeft, activeert Superresolutie. Voor erg lage kwaliteit content zoals dvd hou je het best bij de laagste stand. Vergeet dan niet ruisonderdrukking te activeren, of je riskeert ruis mee aan te scherpen. Voor alle andere content is medium superresolutie prima. De MPEG-ruisonderdrukking blijft wat matig, blokvorming volledig wegwerken is moeilijk. De bewegingsscherpte is degelijk, maar lcd-panelen blijven het fijnste detail wel verbergen in snelle actiescènes. Met ‘Clear Motion’ breng je wat extra detail in zicht, maar het maakt soms een dubbele rand zichtbaar. Het paneel ondersteunt een 240Hz refresh rate die je kan activeren voor wat extra bewegingsscherpte, maar dat kost dan weer wat verticaal detail. Al bij al zijn geen van beide ideaal, maar als je wat extra wil, kies dan liever ‘Hoge Verversingssnelheid, bijvoorbeeld voor sport. De ‘Ultra Smooth motion’-instelling kan je gebruiken om snelle camerabewegingen vloeiend te maken, zonder al te veel artefacten.

Wat is er verbeterd tegenover vorig jaar? De ‘Kleurverloop’ instelling waarmee je kleurbanden in gradiënten verbergt werkt iets beter. De laagste stand is erg veilig, ze verbergt geen detail maar kan de zwaardere gevallen niet aan. In de Medium-stand lukt dat wel, ten koste van beperkt detail. In HDR zien we zelfs dat die instelling nauwelijks nog nodig is, 10 bit-gradiënten zijn nagenoeg perfect zonder stroken.