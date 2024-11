Installatie webOS 24

Selecteer je taal en land, en vervolgens of je de installatie via de LG ThinQ-app op je smartphone wil uitvoeren of met behulp van de afstandsbediening. Ongeacht je keuze, de procedure is kort en eenvoudig. We prefereren de installatie via de smartphone-app, die is iets handiger. Scan de QR-code die op het scherm van de tv verschijnt en de app start de installatie. Het laatste deel van de installatie moet in elk geval met de afstandsbediening gebeuren.

De meeste stappen zijn erg duidelijk, enkel bij het selecteren van de gebruikersovereenkomsten is wat extra aandacht vereist. De ‘Gebruiksvoorwaarden’ moet je accepteren, maar de vier volgende items zijn optioneel. ‘Overeenkomst inzake Gegevens over het kijkgedrag’ dien je enkel te aanvaarden als je je kijkgedrag wil prijsgeven om betere aanbevelingen te krijgen. ‘Spraakgegevens’ is enkel belangrijk als je stemcommando’s en zoekopdrachten wil inspreken. ‘Overeenkomst voor op interesses gebaseerde advertenties’ en ‘Overeenkomst voor marketingcommunicatie’ laat je beter uitstaan.

Na de installatie kan de je de LG ThinQ-app ook gebruiken als afstandsbediening. De app maakt het ook gemakkelijk om apps te starten, het scherm of geluid van je smartphone te delen, audio van de tv naar je smartphone te sturen, media van je smartphone naar de tv te sturen, andere ingangen te selecteren of de Always Ready functie te starten. Bijzonder handig, en erg overzichtelijk.