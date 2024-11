Review: Panasonic TV-55Z85A (Z85A-serie) oled tv

Panasonic TV-55Z85A - Gebruiksgemak en smart tv

Ongetwijfeld de belangrijkste en meest opvallende verandering is de keuze van Panasonic voor Fire TV, het smart tv-systeem van Amazon. Dat is een grote stap vermits het bedrijf jarenlang vasthield aan een eigen smart tv-systeem, My Home Screen, dat aanvankelijk gebaseerd was op Firefox OS. Er waren een paar modellen met Google TV en vorig jaar ook al een met Fire TV, maar dit jaar hakte Panasonic de knoop door, heel de line-up gebruikt nu Fire TV.

De installatie verliep vlot, en loopt in ruime mate gelijk met de procedure op andere smart tv-systemen. Tijdens de installatie installeert de tv ook de recentste software, daardoor kan de installatie wat langer duren. Dat leidde ook meteen tot een eerste opmerking. Na tien minuten gebruik installeerde hij alweer nieuwe software, maar we konden aan de versienummers geen verschil zien. Wie content wil streamen moet bovendien inloggen met een Amazon-account. Op zich is dat niet verwonderlijk natuurlijk, bij bijna alle smart tv-systemen moet dat. Maar het leidde wel tot wat verwarring. De QR-code gidst je naar de amazon.nl pagina, je kan daar wel degelijk inloggen met een amazon-account uit een ander land, maar we hadden hier toch liever een link naar amazon.com.be gezien.

Ook het Home menu lijkt sterk op dat van andere platformen. Bovenaan een banner met grote content-aanbevelingen, centraal in beeld de apps en een snelverbindingen, en onderaan een hele reeks rijen met aanbevelingen. En dat zijn heel wat rijen, we telden er 50. Dat is toch wat veel. De aanbevelingen zijn gesorteerd per genre, en alhoewel de meeste titels uit Amazon Prime Video kwamen, zagen we ook voorstellen uit Netflix, HBO max en Disney+. Sommige rijen bevelen app aan. De interface reageert goed, navigeren door de menu’s, apps en aanbevelingen is vlot.

Het app-aanbod is erg uitgebreid, maar niet volledig. De internationale streamingdiensten zijn allemaal aanwezig, met uitzondering van Sky Showtime. Lokaal is het aanbod minder volledig. Voor Nederland vonden we Videoland en NLziet, maar geen NPO Start, NOS live of Pathé Thuis. Voor België zet Panasonic helaas de slechte lijn van My Home Screen verder, er is geen enkel Belgische app te bespeuren. Daar moet dringend aan gewerkt worden.

Er zijn nog andere opmerkingen te maken. Zo heb je maar zes plaatsen op het Home-scherm voor apps, dat is relatief weinig, maar samen met de sneltoetsen volstaat het wel. De app-store gaf bij een zoekopdracht voor NOS wel een app weer, maar beweerde vervolgens die niet te kunnen installeren. Beschrijvingen en titels van film of series uit Prime Video zijn soms in andere talen. Zo is ‘The Last Emperor’ ‘El Ultimo Emperador’ maar de beschrijving is wel in het Nederlands. We vonden echter ook beschrijvingen in het Frans bij andere titels. Wie een poging wil doen om de Privacy en gebruiksvoorwaarden na te lezen, zal al snel wanhopig worden. De tekst is soms slecht geformatteerd (platte tekst zonder opmaak). Of wordt gepresenteerd wordt in een browser-venster als deel van Amazon-site. Sommige teksten zijn in het Engels of Duits. En proberen uitmaken wat je daarbij kan uitschakelen is al helemaal hopeloos. Dat moet echt een pak overzichtelijker.

Het menu is opgedeeld in twee stukken. De algemene instellingen vind je door op het Home-scherm uiterst rechts op het tandwiel te klikken. Beeld- en geluidsinstellingen hebben een ander type menu. Je vindt ze het gemakkelijkst door tijdens het kijken op de tandwiel-toets van de afstandsbediening te drukken. De mogelijkheden, zowel in de beeldmenu’s als algemene menu’s, zijn erg uitgebreid. De organisatie in de algemene menu’s kan beter.