Review: XGIMI MoGo 3 Pro – draagbare projector

XGIMI MoGo 3 Pro - Plaatsing

Hij weegt 1,1kg dus de MoGo 3 Pro meenemen naar een andere kamer, of zelfs naar vrienden of familie is geen enkel probleem. Het luidsprekerdeel van het toestel doet dienst als stevige basis wanneer je de projector op een tafel zet. Onderaan heeft hij een schroefdraad voor statief, dat maakt opstellen nog handiger. Je trekt het projectordeel even naar boven, en vervolgens kan je het 130° rotereren in beide richtingen. Zo mik je het beeld naar de gewenste locatie. Met een projectieverhouding van 1,2 haal je een 100 inch-beeld op ongeveer 2,65m van het scherm.

Daarna laat je de ‘Intelligent Screen Adaptation’ functies gewoon hun werk doen. Auto-focus, auto-keystone, automatische obstakeldetectie en automatische aanpassing aan een kader.

Al die opties zijn ruim configureerbaar, je kan ook beslissen om ze enkel op vraag uit te voeren in plaats van automatisch. Focus en keystone aanpassen werkte uitstekend. De lens liet wel duidelijk wat chromatische aberratie zien in de hoeken, in het centrum van het beeld valt de fout mee. Je kan ook manueel nog aanpassingen maken aan focus en keystone (met behulp van vier punts correctie). De projector detecteert ook goed wanneer iets in beeld staat, en verkleint het beeld om dat te vermijden. Bij extreme hoeken kan dat wel eens fout gaan, maar dat vermijd je al best omwille van beeldkwaliteit. Bij extreme keystone-correctie verlies je immers een pak resolutie.

De projector is bijzonder stil in standaard en eco-mode, dat is een aangename verrassing. Je kan hem ook in Performance mode schakelen, maar werkt de ventilator zich erg in het zweet en stijgt het geluid naar een onwerkbaar niveau. We zien geen scenario’s waarin je de Performance mode wil gebruiken binnenshuis. Buiten is het misschien een optie, daar zal het lawaai minder storen.

Een 65W voeding is meegeleverd, maar je kan de projector ook voeden vanuit een 65W powerbank. Wie een powerbank en statief in een keer wil, kan kiezen voor de optionele ‘Powered stand’. Een 65cm hoog statief uit twee delen, dat tevens dient als 20.000mAh batterij. Dat is genoeg voor 2,5 uur gebruik. Het onderste deel van de stand klap je uit in drie stukken, dat doet dienst als voet. De kunststof poten voelen echter niet erg stevig, noch stabiel aan. Met de projector erop is het geheel wat topzwaar, wat omvallen bij een lichte stoot mogelijk maakt.