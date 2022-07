Vijf fouten die je niet moet maken bij het kopen van een nieuwe tv

Tv's puur in de winkel vergelijken

Hoewel we tegenwoordig steeds meer online shoppen kiezen nog steeds veel mensen ervoor om naar de fysieke winkel te gaan en daar een tv uit te kiezen. Na een gedegen voorbereiding, het lezen van reviews van experts en het onderzoeken van je eigen wensen en eisen hoeft dat geen probleem te zijn, maar de keuze alleen baseren op advies van verkopers en het vergelijken van televisies in de winkel is een veelgemaakte fout.

Zo word je wanneer je helemaal open (zonder eigen onderzoek) naar een winkel gaat in veel gevallen door de verkopers getuurd naar bepaalde modellen zonder echt een logische en uitgebreide vergelijking op papier en aan de hand van je wensen te maken. Ik ben zelf verkoper geweest, ken verkopers en weet hoe het vaak gaat. Daar worden de wensen van de klant in veel gevallen niet uitgebreid geanalyseerd (met name in de grotere zaken) en gaat het vaak richting datgene dat op voorraad is en datgene waar een marge op zit voor de winkel. Dit zal niet voor elke verkoper gelden maar het gebeurt regelmatig en is dus een reden om niet pas in de winkel te gaan vergelijken. Ook weet je als je in de winkel vergelijkt 80 procent van de mogelijkheden van een tv niet en ben je al helemaal niet op de hoogte van wat andere gebruikers en experts van de tv vinden.

Ons advies is ten eerste om jezelf vooraf goed in te lezen. Waar ben je naar op zoek? Wat zijn je wensen voor een nieuwe tv? Wat is je budget? Wat vinden andere gebruikers en experts (reviews) van de tv’s op jouw lijstje? Trek hier een paar uur voor uit en combineer de kennis die je zelf vergaard hebt met de kennis van de verkoper en de modellen die in de winkel staan. Al onze tips voor het kopen van een televisie in de winkel lees je in onderstaand artikel.