Review: TCL 98C805 (C805-serie) lcd led tv

TCL 98C805 - Beeldverwerking

De Mediatek Pentonic 700 is het nieuwe hart van de TCL AiPQ processor 3.0. De prestaties zijn goed vergelijkbaar met die van de vorige processor maar er zijn wel belangrijke verschillen. Zo heeft de processor nu een neuraal netwerk aan boord dat randen verbetert en worden detail hersteld via AI Superresolutie. De upscaling is uitstekend, maar zodra je de scherpte-instelling actief maakt, is het beeld te scherp. Een paar extra stappen die wat minder enthousiast detail toevoegen zijn dus gewenst. Tot dan hou je de scherpte beter op nul. Ruisonderdrukking werkt prima, maar worstelt nog steeds met sterke blokvorming van zwaar gecomprimeerd materiaal. TCL had al een “Superieure Gradatie” instelling om kleurstroken te elimineren, dat filter is nu verbetert. Toch leverde dat geen spectaculaire verbetering. Subtiele kleurstroken verdwijnen goed, maar erg extreme gevallen blijven zichtbaar, tenzij je de hoogste instelling activeert. Die kost echter te veel detail.

Ook op deze reuze-tv’s kan je met een pc in 4K tot 144Hz refreshrate gaan. Wie wat verticaal detail opoffert kan zelfs tor 240Hz refreshrate gaan. Het principe is hetzelfde als op voorgaande TCL-modellen. De processor halveert de verticale resolutie voor alle bewerkingen, en het scherm interpoleert de ontbrekende lijnen. Op de kleinere modellen was dat een te overwegen compromis. Op deze erg grote schermen is er iets meer risico dat het ontbrekende detail zichtbaar is, al hangt dat sterk af van de content. Het lcd-paneel heeft een prima bewegingsscherpte zonder die bijkomende truc. De heel subtiele vage rand verbergt enkel wat minimaal detail. De motion interpolation zorgt voor een prima vloeiende film- of sportbeelden. Enkel bij heel intense camerabewegingen laat het algoritme soms wat aarzeling optekenen.