Review: Samsung QE55S95D (S95D-serie) oled tv

Samsung QE55S95D – Gaming, Reflecties en kijkhoeken

Van QD-OLED weten we dat de kijkhoek bijna perfect is, maar dat is niet de meest opvallende feature dit jaar. Die titel is voorbehouden voor het matte scherm dat uitstekend de impact van reflecties vermindert. Een gelijkaardig mat scherm zagen we al op The Frame, waar het de kunstervaring versterkte. Samsung claimt dat deze techniek gelijkaardig maar toch anders is. In elk geval zijn we erg tevreden over het resultaat. In essentie verzacht het scherm niet alleen de reflectie, maar verstrooit hij die ook over een groter oppervlak. In een donkere omgeving, waar je dus geen reflecties hebt, doet het niets af aan de kijkervaring. Staat je tv toch op een plaats waar hij last kan hebben van reflecties van omliggende lichtbronnen zoals ramen of spots, dan verzacht het de impact daarvan aanzienlijk. Uiteraard blijft het wel zichtbaar, je merkt dat het contrast op die plaats wat vermindert. Maar we zouden dat altijd verkiezen boven harde reflecties die het beeld volledig ongenietbaar maken.

De QE55S95D (S95D-serie) heeft ook heel wat aan boord voor gamers. De vier HDMI 2.1-poorten maken het mogelijk een soundbar aan te sluiten en toch nog meerdere high-end gamebronnen tegelijk aan te sluiten. PC-gebruikers kunnen daarbij tot 144fps gaan. De input-lag van 10,6ms in 4K60 en 5,3ms in 2K120 is uitstekend. Het toestel ondersteunt HDMI VRR, AMD FreeSync Pro en NVIDIA G-Sync Compatible. Via de Game Bar kan je tussen verschillende gameprofielen schakelen, de tv kan dat automatisch met behulp van AI door de titel van het game te herkennen.