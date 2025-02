Ontwerp en uitvoering

Het optisch ontwerp mag er kwalitatief wezen. Aan boord zijn 21 elementen in 14 groepen, waaronder 5 ED elementen en 2 Super ED elementen. De filtermaat bedraagt 95mm. Aan boord een excellente AF met Linear Motor, Focus limiter en Focus geheugen. De minimale instelafstand (MOD) is 2,75m. De lens is Weather Resistant, relatief compact en licht (1375 gram). Verder zit er een Arca Swiss Lens-voet op de lenstubus.

Er is veel aandacht besteed aan het licht houden van het gewicht. Dat is opmerkelijk slechts 1335 gram voor een 500mm. FUJIFILM zet daarvoor heel dun echt glas en een lichtgewicht witte lenstubus in. De lenscylinder is gemaakt van gegoten aluminium met versterkingsribben. Dat maakt deze constructie zowel licht als robuust. Deze 500mm heeft slechts 2 glazen in de voorgroep, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van het frontgewicht. Slechts 2 lensdelen zijn groter dan 55mm doorsnede en wegen maar 158.80 gram. De overige lensdelen zijn zeer compact uitgevoerd. De speciale ED lensdelen zorgen voor een optimale lichtverplaatsing met minimale vervorming. Hierdoor zijn minder corrigerende lensdelen nodig. Alle lensdelen zijn aan beide kanten voorzien van hoogwaardige EBC coating. De frontlens zelfs met vuil werende Nano coating.

De AF-lensgroep is superlicht en heeft een heel stille en snelle lineaire motoraandrijving waarmee de hoogste snelheid van 0,31 sec wordt bereikt. WR staat in dit geval voor 20 stof- en weerbestendig afdichtingen. Het objectief kan moeiteloos gebruikt worden bij temperaturen tot maar liefst -10 graden Celcius. Het voorste lenselement van dit objectief is gecoat met fluorine, dat beschermt tegen vuil, vingertjes en krassen.