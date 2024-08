Ambient Light Rejection (ALR)

Ook in de woonkamer willen we het voordeel van een groot projectiescherm. Maar de woonkamer is natuurlijk geen donkere bioscoopzaal, en verduisteren is, zeker overdag, niet altijd mogelijk. In zo’n geval kan een ALR-scherm de uitkomst zijn. Deze schermen reflecteren het invallend licht van de projector, maar blokkeren met behulp van een fijne zaagtandstructuur het licht dat van boven op het scherm invalt.

De impact van een ALR-scherm is groot, iets wat we tijdens ons bezoek gemakkelijk konden vaststellen. Het verschil bij verduistering is niet zichtbaar, maar zodra je de lichten aanknipt, wordt onmiddellijk duidelijk welk van beide doeken ALR is. Hou er ook rekening mee dat een ALR-doek voor een long throw projector anders is dan voor Ultra Short Throw projector.