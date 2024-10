Review: TCL 55C765 (C765-serie) lcd led tv

TCL 55C765 - Beeldverwerking

Voor de beeldverwerking leunt TCL op zijn AI PQ 3.0-processor, gebouwd op basis van de Mediatek Pentonic 700. Daarmee leveren ze prima prestaties, maar een aantal aandachtspunten blijven wel. Zo is de upscaling goed, maar zorgt ze over het algemeen voor vrij zachte beelden. Dat konden we wat verbeteren door de scherpte-instelling te verhogen, al blijf je best onder maximaal 10. Deinterlacing van 1080i-content is goed, maar liet af en toe een kleine jaggie, een wat gerafelde rand zien als de achtergrond erg complex is. De processor werkt erg goed willekeurige ruis weg, zelfs in de laagste stand. Compressieruis is moelijker, maar leverde in sommige testen ook goede resultaten. TCL heeft een aparte instellingen (Superieure Gradatie) die dient om kleurstroken in zachte kleurovergangen te elimineren. Dat werkte uitstekend, al blijven grote kleurstroken in donkere beelden zichtbaar. Detail bleef ook goed bewaard, enkel in de hoogste instelling is er risico op wat verlies.

Het lcd-paneel heeft een erg goede reactietijd, zoals blijkt uit het feit dat snel bewegende voorwerpen slechts een zeer fijne vage rand hebben. Daar komt bij dat je het paneel in een 240Hz refreshmode kunt schakelen (activeer “Dynamische versnelling”) om nog wat extra bewegingsscherpte te krijgen, ten koste weliswaar van verticale resolutie (en dus detail). Een 4K-input wordt dan teruggebracht naar halve verticale resolutie 3.840 x 1.080 voor alle bewerkingen, en het paneel interpoleert de ontbrekende lijnen net voor het ze toont. Of je dat compromis de moeite vindt, moet je zelf bepalen. Een bijkomend voordeel is wel dat motion interpolation vloeiendere resultaten geeft. In de gewone 120Hz refreshrate zien we in snelle camerabewegingen immers nog steeds wat gestotter. Een alternatieve methode om detail te winnen in snelle bewegingen is “LED beweging wissen”, maar deze Black Frame Insertion techniek creëert een zichtbaar geflikker in het beeld en raden we dus af.