Review: Philips 65PUS8909 (PUS8909) The One

Philips 65PUS8909 - Gebruiksgemak en smart tv

Philips heeft dit jaar voor een groot deel van de toestellen een nieuw smart tv-os gekozen, Titan OS. Het nieuwe besturingssysteem ziet er modern uit, dat mag je lezen als: het volgt duidelijk de trend die we bij alle andere smart tv-systemen zien. Wie niet goed oplet, zou op het Home-scherm denken dat het nog steeds Google TV is bijvoorbeeld.

Het systeem werkt bijzonder vlot, dat is alvast een goed punt. Maar zijn er voldoende apps beschikbaar? De belangrijkste diensten zoals YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ en Rakuten TV zijn er, maar Apple TV ontbreekt nog. Lokale content dan, in België vonden we VTM Go en Streamz, maar geen VRT Max. Voor Nederland is er Pathé Thuis, Viaplay, NLziet en Videoland, maar geen Kijk of HBO Max. Titan OS is dus goed op weg, maar moet zijn lijst nog vervolledigen.

De FAST-kanalen, streaming kanalen die met advertenties ondersteund worden, zijn in België nog niet beschikbaar, maar wel in Nederland. Voorlopig lijkt de meerwaarde erg beperkt. Hoe zit het met zaken zoals de zoekfunctie? Je kan inderdaad per genre zoeken, maar de resultaten leken ons erg beperkt. We zochten ‘The Beekeeper’, en kregen daarvoor enkel een trailer op YouTube als resultaat, terwijl de film zowel op Prime Video als Rakuten beschikbaar is.

Titan OS heeft ook nog wat kleine kinderziektes. Zo gebeurde het wel dat we op een zwart scherm terecht kwamen, zonder verdere feedback. Of leek de interface uitzonderlijk niet te reageren. Voor het meest courante gebruik lijkt Titan OS ons momenteel al heel degelijk. Maar om echt zijn beloftes waar te maken. lijkt het OS nog wat updates nodig te hebben. Lees ons overzicht van wat Titan OS belooft