Koopgids tv 2022: waar moet je op letten als je een nieuwe tv gaat kopen?

Schermtechnologie en beeldkwaliteit

De best vertegenwoordigde schermtechnologie is LCD. LCD-tv’s zijn verkrijgbaar in de ruimste selectie beeldformaten. Omdat LCD-tv’s van veel verschillende bijkomende technologie gebruik maken, loopt ook de prijs sterk uiteen. Dat zorgt ook vaak voor verwarring. Een LED-tv is bijvoorbeeld een LCD-tv die gebruik maakt van LED’s als lichtbron. Dat is overigens voor alle LCD-tv’s momenteel het geval en is dus helemaal geen speciaal kenmerk meer. QLED-tv’s maken gebruik van quantum dots in de lichtbron, maar blijven verder ook gewoon LCD-tv’s.

Wie een LCD-tv wil gaan kopen let best op volgende zaken:

Modellen met een IPS-paneel beschikken over een vrij grote kijkhoek en zijn dus ideaal als niet iedereen recht voor het scherm kan zitten. Ze hebben wel een lager contrast, waardoor ze op hun best zijn als je bij wat omgevingslicht kijkt.

Modellen met een VA-paneel hebben een goed contrast, en zijn dan ook op best bij minimaal omgevingslicht. Helaas hebben ze vaak een zeer beperkte kijkhoek. Wie vanuit een hoek kijkt, ziet het contrast scherp dalen.

De lichtbron van een LCD-tv, de correcte term is achtergrondverlichting, speelt een grote rol bij contrastprestaties. In dit artikel vind je alles over de verschillende types achtergrondverlichting en hun voordelen. De korte samenvatting: Edge LED modellen zijn slank, maar Full Array modellen met local dimming verbeteren het contrast aanzienlijk.

Omdat het aantal zones in een Full Array achtergrondverlichting zo belangrijk is voor de contrastprestaties, kijken recente modellen naar mini-LED technologie. Daarbij wordt de achtergrondverlichting opgebouwd uit duizenden kleine LEDs en kan het aantal dimmingzones sterk verhoogd worden.

De maximale helderheid van LCD-tv’s is hoog, en ze kunnen dat vaak ook over het volledige scherm aanhouden, en niet enkel op een klein deel van het scherm. Dat is een groot voordeel als je HDR kijkt bij veel omgevingslicht. Hou er wel rekening mee dat de maximale helderheid rechtstreeks gekoppeld is aan de prijs.

Een achtergrondverlichting met quantum dots garandeert een zeer ruim kleurbereik.

Naast LCD-tv’s is er natuurlijk ook OLED. Deze schermtechnologie verschilt sterk van LCD. Op een OLED-scherm creëert elke pixel zelf licht, en kan ook volledig uitgeschakeld worden. Daardoor biedt OLED een zo goed als perfect contrast. De schermen hebben bovendien een ruim kleurbereik en grote kijkhoek. OLED-schermen zijn wel enkel in grotere schermformaten (55” en groter) beschikbaar, maar sinds 2020 is er ook een 48”-model. OLED biedt een ruime helderheid maar moet de top LCD-tv’s op dit vlak voor laten gaan. Bovendien kan OLED zijn maximale helderheid enkel in kleine delen van het scherm inzetten. Een OLED-tv is op zijn best bij wat verduistering.