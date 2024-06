Review: LG OLED65G4 Ultra HD OLED-tv

LG OLED65G4 - Design

Geen wijzigingen in het design van het toestel, de G4 is en blijft een topmodel dat luxe uitstraalt. Van het smalle profiel, tot het fijne metalen kader, en de vlakke rug, er valt niets aan te merken op deze tv. De keuze voor wandmontagebeugels of voet voor tv-meubel is wel veranderd. Vroeger werd de beugel standaard meegeleverd, en was de voet een optionele aankoop.

Dit jaar zit de wandmontagebeugel in de doos als je kiest voor het model met de letters LW achteraan in de modelcode (zoals bijvoorbeeld de OLED65G45LW). Alle modellen zijn in die optie verkrijgbaar. De muurbeugel is onveranderd, hij past in de rug in, waardoor het toestel bijzonder nauw tegen de muur aansluit. Je kan hem een tiental centimeter naar voor klappen, dat laat toe het toestel in beperkte mate links of rechts te draaien.

Wij kregen het model met de voet geleverd, dat is handiger voor de testen, die modelcode herken je aan de letters LS achteraan (OLED65G45LS). De nieuwe voet is ook eleganter en steviger en kan op twee manieren gemonteerd worden, in de hoge stand is er voldoende plaats voor een soundbar onder de televisie.