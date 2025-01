Opinie: Top 5 van 2024 volgens Tom

Beoordeling Motorola Edge 50 Ultra

Het is lang geleden dat we echt enthousiast zijn geworden van een nieuwe smartphone. Het is tegenwoordig toch allemaal vooral veel van hetzelfde. Toch is het de Motorola Edge 50 Ultra gelukt, ook al is het toestel niet perfect. Het unieke design met echt hout of veganistisch leer, het veelzijdige camerasysteem, vlotte hardware en razendsnel opladen, de prachtige beeld- en geluidskwaliteit en de overdaad aan werk- en opslaggeheugen (16 GB werkgeheugen en 1 TB opslaggeheugen, lezen jullie mee Apple, Samsung en Google?) zorgen voor een zeer goed toestel.

Daar staat wel een updatebeleid tegenover dat beter moet. Drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates is te karig voor een smartphone van 999 euro. Daarnaast zijn de camera's nog wat inconsistent wat een update vereist. Wel hebben we vragen bij de duurzaamheid van het toestel. Hoe ziet het hout of het veganistisch leer er over enkele jaren uit? Dan zal de toekomst moeten uitwijzen. De Motorola Edge 50 Ultra is in ieder geval een unieke smartphone die ondanks de hoge prijs toch heel veel weet te bieden (meer dan de concurrentie) en absoluut het overwegen waard is.