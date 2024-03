Mini of micro-LED: is het enkel de afmeting?

LEDs kennen we allemaal, de kleine lichtbron zorgt al heel wat jaren voor het licht in onze LCD-tv’s. Wat is er dan zo speciaal aan een mini-LED en wat is het verschil met een micro-LED? De afmeting, zoveel is wel duidelijk, al zijn de grenzen geen harde regel maar eerder een richtlijn. We spreken over mini-LED zodra de LED-chip kleiner is dan 0,2 mm (200 µm). Wordt de LED kleiner dan 0,1 mm (100 µm) dan spreken we over een micro-LED, al wordt die grens soms ook op 50 µm gelegd.

Maar er is een belangrijker verschil, namelijk hoe deze LED-chips gebruikt worden. Chips (dus ook LED-chips) worden typisch in een verpakking gestopt en dan op een circuitboard gesoldeerd. Die verpakking kan erg klein zijn, zoals een SMD-verpakking (Surface Mount Device). Maar nieuwe technieken laten ook toe om de chip zelf rechtstreeks op het bord te plaatsen, zonder hem eerst te verpakken. We spreken dan van COB (Chip On Board). Mini-LEDs kunnen van beide technieken gebruik maken en nog steeds met de bestaande apparatuur gemaakt en geplaatst worden. In de foto hieronder zie je hoe klein ze zijn. Enkel het heldere punt centraal in elke cirkel is de mini-LED, de heldere cirkel zelf is de lens van de module.

Micro-LEDs worden daarentegen enkel in COB gebruikt, en zijn zo klein dat ze nieuwe fabricagetechnieken en vooral ook nieuwe plaatsingstechnieken eisen waarbij er in één stap zo veel mogelijk LEDs geplaatst worden.