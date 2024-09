Review: Hisense C1 laserprojector

Hisense C1 - Plaatsing

De compacte (bijna) kubusvormige projector neem je gemakkelijk op, hij is zeker niet te zwaar en hij heeft niet veel plaats nodig. Verplaatsen is dus een optie, al zouden we hem niet draagbaar noemen. De vier rubbervoetjes zijn verstelbaar in de hoogte, en centraal onderaan is er een schroefdraadaansluiting voor een statief.

Lensshift en zoom ontbreken, de projector heeft een vaste projectieverhouding van 1,2. Wie een 100 inch-beeld wilt, plaatst het toestel op ongeveer 2,65m van het scherm. Wat de projector echter eminent verplaatsbaar maakt, zijn de beschikbare functies voor het instellen van het beeld. Niet alleen beschikt hij over autofocus, maar ook auto-keystone, automatische obstakeldetectie en automatische aanpassing aan een kader. De projector klaar maken voor kijkplezier is daardoor niet moeilijker dan hem plaatsen, richten en aanzetten.

Focus, keystone, digitale zoom en plaats van het uitgezoomde beeld binnen de volledige resolutie kan je indien gewenst ook manueel aanpassen, maar we vermoeden dat dat zelden noodzakelijk zal zijn. Tijdens onze testen paste de projector perfect zoom en keystone aan. De kwaliteit van de lens is zeer goed. We konden wat minimale chromatische aberratie zien, maar die is minder dan een pixel groot en dan nog enkel in de hoeken van het beeld. Het beeld is mooi scherp tot aan de randen. Wanneer je ook de Auto obstakeldetectie activeert, detecteert hij knap zaken die het beeld hinderen en verkleint hij het beeld om dat te vermijden.

De projector was erg stil, ook met de laserlichtsterkte op maximum. Dat is een pluspunt voor plaatsing, want gezien de projectieverhouding zal het toestel redelijk dicht bij zitplaatsen staan.

Natuurlijk probeer je best zo veel mogelijk keystone-correctie en obstakeldetectie te vermijden. Die functies zijn erg handig, maar extreme gevallen kosten onvermijdelijk resolutie en detail. Dat is vooral belangrijk als je de projector een (min of meer) vaste plaats geeft, waar je optimaal beeld wenst. Op verplaatsing zijn die kleine compromissen perfect te aanvaarden voor het installatiegemak dat hij levert.