Review: Philips 65OLED959 (OLED959-serie) oled televisie

Philips 65OLED959 - Beeldkwaliteit

Zoals het een topmodel betaamt is de OLED959 uitgerust met de best OLED-panelen, in dit geval een META 2.0-paneel van LG Display. Dat paneel zit ook in de LG G4, en gebruikt een nieuwe vorm voor de microlenzen en een nieuw booster algoritme. Zo moet het meer helderheid leveren.

Het paneel had in elk geval geen last van uniformiteitsproblemen, wat er zichtbaar was op testpatronen was zo vaag dat je het in realiteit nooit zult zien. We klikken naar de Filmmaker mode voor de beste resultaten. Het scherm heeft veel zichtbaar zwartdetail, gedeeltelijk te danken aan ietwat lage gammawaarde. Maar zowel onze Harry Potter scène als die uit The Revenant komen overtuigend uit de verf met diepzwart en veel detail. Indien je dat wenst kan je de gammawaarde een of twee stappen hoger zetten. De kleurweergave is erg goed, met natuurlijke kleuren en correcte huidstinten. De grijsschaal heeft weliswaar een licht naar geel uitwijkende tint, maar zonder referentie zal je dat niet snel merken. Kortom voor SDR zijn de resultaten uitstekend, al is er nog wat ruimte voor verbetering.