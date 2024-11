Alles dat je moet weten over Fire TV smart tv

App-aanbod

Fire TV is gebaseerd op Android TV, maar er is geen 100% compatibiliteit. Apps die beschikbaar zijn op Android TV zijn dus mogelijk ook beschikbaar op Fire TV. Dat zou Fire TV een stevige bibliotheek geven, en dat is ook zo, want op vlak van internationale streamingdiensten is het aanbod erg ruim. Met YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, HBO Max en Sky Showtime krijg je werkelijk een volledig aanbod. Maar voor de lokale apps moet Fire TV duidelijk nog wat uitbreiden. Voor Nederland is er Videoland, Kijk, NLZiet, Ziggo Go en KPN iTV, maar geen Viaplay, NOS Live, NPO Start of Pathé Thuis. Voor België is de zaak ronduit dramatisch, geen enkele app is beschikbaar. Panasonic liet wel weten dat er behoorlijk wat apps op de planning staan, maar dat blijft dus afwachten. Bij My Home Screen waren er ook al geen Belgische apps, maar vermits de Fire TV-apps nauw aansluiten bij de Android TV-versies hopen we dat er toch beweging in komt.

Breng zeker een bezoek aan de appstore, je vindt er mogelijk nog andere interessante opties. VLC for Fire TV bijvoorbeeld, of Plex. De meeste apps zal je bij de eerste opstart overigens moeten installeren, ook al zijn ze zichtbaar in de app-balk. Je kan in de appstore ook zoeken per categorie. De categorienamen bleken dan wel weer in het Frans te zijn, nog een voorbeeld van zaken waar Fire TV nog aan moet werken. De zoekfunctie binnen de appstore werkt prima.