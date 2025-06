SwitchBot lanceert K20+ Pro voor 599,99 euro

Op het eerste gezicht lijkt de K20+ Pro een robotstofzuiger, maar in feite is het een platform dat toegang biedt tot diverse modules. Denk hierbij aan stofzuigen, thuisbeveiliging, luchtreiniging en zelfs een butler. De basis is het FusionPlatform, een mobiel platform dat kan verbinden met de mini-robotstofzuiger. Je kunt echter diverse producten integreren om de mogelijkheden uit te breiden. De meeste taken kunnen volgens SwitchBot volledig autonoom uitgevoerd worden.

Zo heeft de K20+ Pro een ‘Smart Delivery Assistant’, waarmee je een gewicht tot 8 kilogram kunt verplaatsen en bezorgen in huis. Volgens SwitchBot handig voor senioren. Met de Patrol Kit rust je dit model uit met de SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 2K of 3K, zodat het een patrouillerende beveiligingscamera wordt. Rust het platform uit met de SwitchBot Air Purifier en je hebt een rondrijdende luchtreiniger. In de basis is het natuurlijk ook een robotstofzuiger en biedt het een 3-in-1-oplossing met voor schoonmaken.

Het FusionPlatform biedt volgens SwitchBot nog veel meer mogelijkheden, ook voor DIY-enthousiastelingen. Het is een modulaire basis waarmee gebruikers zelf aan de slag kunnen. Van het toevoegen van nieuwe functionaliteiten tot het toevoegen van 3d-geprinte componenten.

Prijs en beschikbaarheid

De SwitchBot K20+ Pro werd tijdens de CES 2025 al aangekondigd en is nu per direct verkrijgbaar voor 599,99 euro.

SwitchBot en Home Assistant

SwitchBot laat verder weten dat de nieuwste producten van het merk, de SwitchBot Lock Ultra en de Hub 3, nu te gebruiken zijn in Home Assistant (via Bluetooth en Matter) met de volgende functies:

Lock Ultra Lock or unlock Open or closed state Auto-lock paused state Calibration state Get battery level