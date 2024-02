Beveiligingscamera's voor binnen en buiten

Ondanks het feit dat je binnen- en buitencamera’s op twee totaal verschillende plekken gebruikt, is het wel handig wanneer ze beiden aan bepaalde, overeenkomende voorwaarden voldoen. Zo is een sterke internetverbinding van belang, aangezien je wil voorkomen dat je beelden mist of dat de camera er een tijdje uit ligt. Zorgt dus voor een goede wifi-dekking, door bijvoorbeeld te investeren in een wifi-repeater of een meshnetwerk. Daarnaast kan het soms een oplossing zijn te zoeken naar een camera met een ethernetpoort, bijvoorbeeld.

Rekening houden met smarthomeplatformen is geen overbodige luxe. Zo kun je van tevoren checken of er bijvoorbeeld ondersteuning is voor zaken als Google Home of Apple HomeKit. Zijn die integraties aanwezig, dan kun je die camera’s bedienen vanuit één app (naast de app die gewoon bij de camera hoort) en kunnen de beelden bijvoorbeeld bekeken worden via een televisie (via Android TV of Apple TV) of een smart display (zoals de Nest Hub). Sommige camera’s werken dan weer prima met uitgebreidere systemen, zoals bijvoorbeeld Fibaro.

Dergelijke functies zijn weinig waard wanneer de beeldkwaliteit niet jé van hét is. Daarom moet je goed opletten of er wel een hoge resolutie is, bijvoorbeeld. 720p is mooi, full hd is beter en 4k is vaak het beste — maar die camera’s zijn gemiddeld veel duurder. Daarnaast kan zoiets als high dynamic range handig zijn, waardoor de camera toegang krijgt tot een breder kleurenspectrum en een beter contrast. Op sommige momenten, bijvoorbeeld wanneer de zon ondergaat of opkomt, kan de camera dan veel beter in beeld brengen wat er precies gebeurt.

Veel beveiligingscamera’s stellen je in staat beelden lokaal op te slaan. Bijvoorbeeld op een soort basis met een ingebouwde harde schijf of een usb-stick die je in die basis kwijt kunt. Het komt ook voor dat je een micro-sd-kaart direct in de camera stopt. Soms wordt die meegeleverd, maar vaak ook niet. Zijn die opties niet aanwezig, dan krijg je meestal te maken met een abonnement die toegang bieden tot cloudopslag. De kosten lopen behoorlijk uiteen, waardoor je er goed aan doet de websites van de fabrikanten te bezoeken en die info op te zoeken.