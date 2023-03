Review: Arlo Pro 5 – minimale upgrade van de voorganger

Installatie en de vernieuwde Arlo Secure-app

De installatie is zoals je van Arlo gewend bent heel gemakkelijk. Je download de Arlo Secure-app voor iOS of Android, maakt een account aan, drukt in de app op het plusje en voegt de Arlo Pro 5 toe. Scan de QR-code met de camera, voer je wifi-wachtwoord (2.4 GHz of 5 GHz met de nieuwe dual-band wifi-ondersteuning) in en je bent klaar. Voor de release van de Arlo Pro 5 heeft de fabrikant de Arlo Secure-app helemaal vernieuwd. We moesten dan ook eerst een update voor de app uitvoeren om de nieuwe variant te krijgen. Het is daarna even weer uitzoeken hoe alles precies werkt, want deze omgeving kennen we nog niet. Is het nu echt een verbetering? Daar zijn we nog niet helemaal over uit. De oude Arlo-app had een kleine leercurve, maar was al snel vrij duidelijk. Je had drie tabbladen onderaan en kon snel alle functies bereiken die je nodig had. In de vernieuwde app hebben we nu vijf tabbladen onderaan met Dashboard (je thuispagina), Feed (alle opgenomen video’s en gebeurtenissen), Noodgeval (activeer snel de sirene of bel een vooraf ingesteld nummer), Apparaten (alle toegevoegde camera’s) en Routines (Automatiseringen, Geofencing en Beveiligingsmodi).

De tabbladen Dashboard en Apparaten zijn nu echter vrijwel identiek en dus zou één van beide tabbladen eigenlijk weg kunnen. Bij dashboard kun je nu widgets plaatsen en dat is een zeer handige bijkomstigheid. Zo kun je met één druk op de knop de beveiliging inschakelen. Wel handig in de nieuwe app zijn de camera-instellingen. Druk op een camera en vervolgens op het tandwiel en je krijgt een volledig overzicht van die camera te zien met de live-feed, de gebeurtenissen en alle mogelijkheden om snel te wisselen qua opties. En je hebt veel opties om aan te passen bij de Arlo Pro 5. Optimaliseer het energiebeheer, kies de video-instellingen (helderheid, Auto-HDR, automatische zooming en tracking), Nachtzicht (kleur of zwart-wit), Spotlight, Geluidsinstellingen, Activiteitenzones (markeer de gebieden waar je waarschuwingen over wilt ontvangen) of kies de bewegingsdetectie, duur en volume van sirene en de audiodetectie. Een optie die er dit keer niet is ten opzichte van de voorganger is de mogelijkheid om de resolutie aan te passen van de camera. Bij de Arlo Pro 4 konden we deze zelf instellen (2K, 1080p of 720p). Dit keer is die optie er niet en heb je gewoon de 2K-resolutie. Missen we deze mogelijkheid? Nee, want we gebruikten toch al de hoogste resolutie.

De app zelf lijkt er in de vernieuwde versie toch niet helemaal klaar voor. Het oogt wat rommeliger hier en daar en zelf nieuwe custom beveiligingsmodi toe te voegen lijkt niet meer in de app te vinden. Je hebt standaard de Modi Inschakelen bij Afwezigheid, Thuis inschakelen en Stand-by. Zelf een nieuwe modi maken lijkt niet mogelijk, alhoewel je de bestaande modi wel naar wens kunt aanpassen. Wil je automatiseren? Dan kun je dit eigenlijk alleen maar doen met een Planning of Aankomst/vertrek toevoegen in combinatie met Geofencing. Het lijkt wat karig hierdoor, alhoewel je door de bestaande modi aan te passen wel vrijwel alles binnen handbereik hebt wat je (waarschijnlijk) nodig zult hebben.