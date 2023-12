Review: Bold Smart Lock opent deuren op een slimme manier

Een groot leermoment

Met een prijs van 199 euro per slot is de Bold Smart Lock redelijk geprijsd. Wil je daar nog de hub bij (genaamd de Bold Connect), dan komt er nog eens 99 euro bovenop. Ter vergelijking: het slimme deurslot dat hier hangt tussen deurslotreviews door is de Tedee, en voor hetzelfde systeem betaal je 479 euro. Dat de Tedee hier hangt sinds media 2021, heeft een duidelijke reden. Je kunt de deur – ongeacht de batterijstatus van het slimme slot – altijd openen met een sleutel. Dat klinkt ouderwets in een moderne wereld, maar vertel dat maar aan de slotenmaker die langs moest komen.

Veel slimme deursloten laten zich moeilijk van buiten openen. Dat is met reden en vaak by design, maar dan nog is dat niet altijd erg praktisch. Die ene keer dat ik voor een dichte deur stond, omdat het slot binnenin niet goed dichtgedraaid was en daardoor niet meer openging, was een groot leermoment. Dat gebeurde nadat ik klaar was met de test van de Yale Entr. Aan de buitenkant zat geen sleutelgat, waardoor ik dus niet handmatig naar binnen kon. En schreeuwen dat Google de deur moest openen, werkte ook niet. Want het slot draaide niet meer goed door de automatische stand van de motor.

Ik heb daarna gezworen geen slim slot meer te gebruiken zonder een sleutel als back-upoptie. Toch ben ik met de Bold Smart Lock aan de slag gegaan. Nee, dit deurslot kun je niet van buiten openen met een sleutel, en een slotenmaker boort zichzelf daardoor moeilijk naar binnen, maar er zijn wel andere, fijne eigenschappen aanwezig. Zo is er geen motor die kan blokkeren, en kun je de deur van buiten opendraaien met een simpele draaiknop. Ook is er Auto Activate, die de deur van het slot haalt wanneer je aan komt lopen (en je je locatie aan hebt staan), waardoor je niet hoeft te grijpen naar je smartphone.

Een ander aspect waar ik me als eigenaar van een slim deurslot zorgen om maak, is de accuduur. Wat nou als de accu leeg is zodra ik naar binnen wil? De Bold Smart Lock moet tot twee jaar mee gaan, of in elk geval voor ongeveer twintigduizend rotaties. Zodra de batterij leeg raakt, krijg je vanzelf een notificatie. Zo kun je hem op tijd vervangen. In het slot past een simpele CR123A-batterij, die je vaak gewoon in de supermarkt kunt kopen. Mocht je toch te laat zijn, dan kun je een energiebesparende modus activeren. Dan heb je drie tot zes maanden de tijd de batterij te vervangen. Goede batterijduur, maar zodra de accu helemaal leeg is, doet het slot het niet meer. Wees daar bewust van.