Review: Ring Outdoor Cam Plus – Betaalbaar én goed

Dit is de Ring Outdoor Camera Plus

De Ring Outdoor Cam Plus heet in het Nederlands de Ring Buitencamera Plus. Wij hebben de batterijvariant ter test en dus is dit de Ring Buitencamera Plus op batterij. Deze beveiligingscamera biedt een 2K-videoresolutie en een breder gezichtsveld. De sensor is lichtsterker ten opzichte van de voorganger en dit zorgt voor helder zicht bij weinig licht. Ook met enkel omgevingslicht moet de gebruiker perfect zicht hebben (in kleur) bij calamiteiten. De videokwaliteit van de nieuwe Outdoor Camera Plus wordt aangestuurd door Ring Vision. Ring Vision is begin van het jaar aangekondigd en combineert software, hardware, en de interne expertise van Ring om evenwichtige kleur, contrast en beweging te garanderen. In de praktijk komt dit neer op een betere beeldkwaliteit en dat betekent een beter zicht bij eventuele calamiteiten in zowel lichte als donkere omstandigheden.

De Ring Outdoor Cam Plus is echt een beveiligingscamera voor buiten met een weerbestendige constructie, maar binnen gebruiken kan ook. Volgens Ring is de beveiligingscamera zeer eenvoudig te installeren en te monteren. De gebruiker is flexibel in de installatie middels gebruik via batterij, zonne-energie (met optioneel zonnepaneel) of netaansluiting. Je ontvangt als gebruiker in realtime meldingen, hebt een live view, tweerichtingsspraak, instelbare privacyzones, nachtzicht in kleur, compatibiliteit met Alexa en middels een abonnement op Ring Home (voorheen Ring Protect) krijg je ook personen- en pakketmeldingen, voertuigdetectie, 180 dagen videohistorie via de cloud en 24 uur per dag opnemen (bij een abonnement op Ring Home Premium).