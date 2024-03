Camera’s en privacy: wat mag wel en wat mag niet?

Filmen mag, maar....

Iedereen kan een eigen afweging maken om een videodeurbel of camera te plaatsen. Voel je je een stukje veiliger in je eigen huis? Ga je met een geruster hart op vakantie als je weet dat beveiligingscamera’s of een videodeurbel het huis in de gaten houden? Of is het simpelweg gemak dat je weet wie er voor de deur staat of dat je tegen een pakketbezorger kan zeggen dat die het pakketje gewoon voor de deur mag neerleggen? Uiteindelijk maakt de afweging niet echt uit. Je mag filmen in je eigen huis en in je eigen tuin. Het doel maakt hierin ook niet uit: of je nu je auto op de oprit filmt of wie er voor de deur staat, zolang je je maar aan een aantal regels houdt. We hebben prachtige camera’s en videodeurbellen van goede merken als Ring, Eufy, Google Nest, Yale, Arlo en vele anderen tot onze beschikking. Goede merken die je als consument erg makkelijk kunt kopen, installeren én gebruiken. Goed nieuws: het is niet verboden om een camera of videodeurbel aan je pand te bevestigen. Het is ook niet verboden om hem te gebruiken of de beelden, tot op zekere hoogte, ervan op te slaan.

Een camera aan je gevel mag, als deze maar alleen filmt wat er op jouw eigendom plaatsvindt. Dus je kunt je oprit filmen, of je auto, zolang die maar op jouw eigen grond staat. Je mag jouw eigendommen beschermen met een camera, daar heeft niemand iets over te zeggen. Het wordt echter anders als er iets in beeld is dat niet van jou is. Stel dat je auto geparkeerd staat voor je huis. Zodra er tussen je woning en de auto een stoep ligt die eigendom is van de gemeente mag je je auto eigenlijk niet filmen. Nietsvermoedende mensen op openbaar terrein worden zo ook op de film vastgelegd en dat mag in principe niet.

We zeggen hierbij bewust in principe, want alhoewel het klopt dat je de privacy van andere mensen zoveel mogelijk moet beschermen, is de wet niet zo zwart/wit als je misschien zou denken.