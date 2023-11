Review: EufyCam E330 Professional – neemt 24/7 op

Dit is de EufyCam E330 Professional

De EufyCam E330 Professional is dus niet zo heel verschillend met andere camera’s van Eufy, behalve dat je doorlopend kunt filmen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Belangrijk om te weten is dat er geen PoE-ondersteuning is. Power over Ethernet betekent dat je de camera kunt aansluiten met een netwerkkabel dat zowel de stroom als data levert. De EufyCam E330 hang je alleen aan het stroom. Voor de data heb je de HomeBase 3 in combinatie met Enhanced Wi-Fi. Gewoon draadloos dus.

Dat zal wellicht niet bij iedereen in de smaak vallen. Eufy (onderdeel van Anker) richt zich dan ook niet op die groep. Het wil met de EufyCam E330 Professional een brug slaan tussen de slimme beveiligingscamera’s voor consumenten aan de ene kant en een professioneel systeem aan de andere kant. Wel bedraad (stroom) en doorlopend opnemen, maar dan met de gebruiksvriendelijke installatie en app van Eufy Security. Zo kan iedere consument een set (semiprofessionele) beveiligingscamera’s installeren die net even wat meer biedt dan anders. Het is echt ‘Plug and Play’.

De EufyCam E330 Professional biedt een 4K Ultra HD-resolutie, BionicMind AI, verbeterde Wi-Fi, uitbreidbare lokale opslag met de HomeBase 3 (tot 16 TB is te plaatsen), 24/7 opnemen en Cross-Camera Tracking. Deze laatste mogelijkheid is uniek, want video’s van dezelfde gebeurtenis worden automatisch samengevoegd, in chronologische volgorde dankzij de aangesloten camera’s. Uiteraard zijn ook de standaardmogelijkheden aanwezig, zoals tweewegcommunicatie, nachtzicht, een spotlight, sirene, notificaties op je smartphone en alle andere mogelijkheden die we kennen van Eufy en de Eufy Security-app.