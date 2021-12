De beste slimme deurbellen en deursloten van dit moment – 2021 / 2022

Waar moet je op letten?

Een slimme deurbel kopen doe je niet zomaar. Daar gaat vanzelfsprekend een besluitproces aan vooraf, waarin je allerlei voors en tegens tegen elkaar afzet. Ook moet je rekening houden met allerlei eigenschappen van de slimme deurbellen. Hoewel de producten op elkaar lijken, zit er vaak net genoeg verschil in om toch voor het ene in plaats van dat andere product te kiezen. Los daarvan is design ook gewoon heel belangrijk, aangezien je de deurbel bij de voordeur hangt en iedereen die aanbelt dat apparaat ziet hangen.

De technische aspecten zijn ook heel belangrijk. Hoe zit het bijvoorbeeld met het bereik van de wifi-antenne? Is er ondersteuning voor meerdere soorten netwerken? En hoe werkt zo’n deurbel met je eventuele meshnetwerk? Bovendien is integratie met andere onderdelen van je smarthome ook belangrijk. Met welke systemen en platformen werkt zo’n deurbel? Ga je voor eentje die uitsluitend ondersteuning aanbiedt voor Google Home en de Google Assistent, of wil je liever zien dat Amazon Alexa ook ondersteund wordt? Bedenk van tevoren wat voor jou belangrijk is.

Omdat slimme deurbellen nou eenmaal producten zijn met een gerichte functie, is het tevens belangrijk om op de hoogte te zijn van allerlei functies. Denk dan bijvoorbeeld aan ondersteuning voor high dynamic range, voor mooiere beelden. Of in hoeverre de bewegingszones aan te passen zijn, zodat je niet om de haverklap valse meldingen binnenkrijgt wanneer er beweging plaatsvindt. In sommige gevallen kun je zelfs een boodschap bij afwezigheid inspreken. En steeds vaker beschikken videodeurbellel over kunstmatige intelligentie voor slimme meldingen of gezichtsherkenning. Heb je dat echt nodig? De app is ook een zeer belangrijke factor, omdat je daar dikwijls mee te maken krijgt.

Naast beeldkwaliteit – zoals resolutie en nachtvisie – is audiokwaliteit een onderdeel waar je op moet letten. Zo is het handig om te weten of iemand je wel goed verstaat voor de deur en of jij diegene wel horen kunt. Veel slimme deurbellen hebben bovendien een abonnement waar je rekening mee moet houden, dat kan zorgen voor extra functies. In sommige gevallen hoeft dat gelukkig niet. Het is ook maar net wat je zelf wil natuurlijk, dus doe hier van tevoren goed onderzoek naar en lees je in over verschillende mogelijkheden.

Voor slimme deursloten gelden ook een aantal zaken. Kom je gemakkelijk en snel binnen na het installeren? Kun je andere mensen moeiteloos binnenlaten? En hoe zit het precies met de gratis app en eventuele accessoires? En misschien wel het belangrijkste. Hoe veilig is een slim slot? Veel slimme sloten zijn in de basis gelijk en zorgen ervoor dat je je sleutels thuis kunt laten. Het zijn hier juist de extra functies die ervoor zorgen dat je een handig product in huis haalt. Maar houd er dan wel rekening mee dat je flink in de buidel moet tasten voor al die extra functionaliteit.

In dit artikel zetten we de beste deurbellen en deursloten van 2021 op een rijtje, gebaseerd op de vele reviews die we de afgelopen jaren gepubliceerd hebben.