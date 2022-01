Wat is het precies?

De Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder detecteert koolstofmonoxide bij een concentratie van 50 PPM. De gebruiker ontvangt vervolgens een melding met ‘Koolstofmonoxide abnormaal’. Wanneer er na 30 minuten nog steeds een concentratie van 50 PPM of meer aanwezig is zal het alarm afgaan. Deze Slimme Koolmonoxidemelder geeft dus ruim op tijd bericht, want pas bij 800 PPM is er sprake van extreme blootstelling. Bij 100 PPM spreken we van milde blootstelling. Waarschuwingen ontvang je van het apparaat zelf, door een luid alarm van 85 decibel, maar ook via notificaties op je smartphone. Of je nu thuis bent of niet, wanneer het gevaarlijk lijkt te worden krijg jij ruim op tijd bericht.

De batterij van de Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder gaat tien jaar mee. Deze kan je niet vervangen, dus tien jaar is gewoon de levensduur van dit product. Volgens Netatmo is dit niet alleen vanwege de batterij, maar is ook de detectiesensor na tien jaar wel aan vervanging toe. Met een prijs van 99 euro kost dit apparaatje je dus net geen 10 euro per jaar. Je verbindt de Slimme Koolmonoxidemelder van Netatmo aan je wifi-netwerk en kan middels een Auto-Test de status van de sensor, accu, wifi en uiteraard het alarm van 85 decibel testen. Het testen van het alarm wordt sowieso eens per jaar aanbevolen bij dit soort melders.