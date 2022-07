Review: Blink Video Doorbell en Sync Module 2 – betaalbare videodeurbel

Installatie en de Blink-app

Bij het uitpakken komen we echter wel meteen het eerste minpuntje tegen. De videodeurbel zelf is, ter bescherming, voorzien van doorzichtig folie. Het verwijderen gaf echter een groot probleem, de folie trek je er gemakkelijk vanaf, maar de lijmresten blijven gewoon zitten. Stap 1 is dus alle lijmresten verwijderen en dat is een taakje dat je liever niet wil doen.

Na het verwijderen van alle lijmresten kunnen we gelukkig aan de slag. In de doos vind je trouwens een quick start guide, al het schroefmateriaal, een achterwandje en verder alles wat je nodig hebt om van start te gaan. Het is dus een compleet pakket. We downloaden de Blink Home Monitor-app, zoeken even naar ons account van de Blink Mini en krijgen gelukkig gelijk bericht om tweestapsverificatie te gebruiken voor de veiligheid. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.

Eenmaal ingelogd en wel is het eerst zaak om de Sync Module 2 toe te voegen, voordat je de videodeurbel installeert. De Sync Module 2 doet dienst als hub waarna je andere apparaten toe kunt voegen. De videodeurbel tenslotte maakt contact via de hub. Via het thuisscherm drukken we rechtsboven op het plusje om de beide producten toe te voegen en de qr-codes te scannen. Het is een fluitje van een cent en kan niet fout gaan. Na de Sync Module 2 drukken we de meegeleverde batterijen in de Blink Video Doorbell en voegen we ook deze toe. Het is allemaal uiterst eenvoudig te installeren. Indien gewenst krijg je stap-voor-stap uitleg om het geheel bedraad te installeren waarbij je bestaande gong ook gebruikt kan worden. Dit laatste hebben we echter niet kunnen testen. In ons huis zit helemaal geen fysieke belaansluiting meer, dus kiezen we voor de batterijen.

In de Blink Home Monitor-app heb je toegang tot je toegevoegde producten. Wat ten eerste opvalt is hoe overzichtelijk de app in elkaar steekt. Je hebt wellicht niet veel opties om allerlei instellingen te wijzigen, maar dat hoeft ook niet. Er is één pagina voor je videodeurbel waar je de bewegingszones, nachtzicht en notificaties in kunt stellen en dat is het. Onderaan de app vind je een knop voor ‘Armed’ en Disarmed’ en dat behoeft wel enige uitleg. In tegenstelling tot bij veel andere merken heb je hier met één druk op de knop de mogelijkheid om bewegingsdetectie in of uit te schakelen. Welke optie je ook kiest, als er aangebeld wordt krijg je altijd een notificatie, maar de bewegingsdetectie is hiermee met één druk op de knop uitgeschakeld.