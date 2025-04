EZVIZ introduceert 24/7 opname en AOV-modus voor outdoor camera’s

De serie bestaat momenteel uit twee modellen: de HB90 en HB8 Lite camera’s met geïntegreerde zonnepanelen. Ze zijn flexibel en zijn specifiek ingesteld om gemakkelijk mensen en auto’s te detecteren. Ook zijn ze een van de eerste die gebruikmaken van EZVIZ’s AOV-modus om 24/7 beelden te leveren zonder dat de batterij snel leeg raakt.

De meeste batterijcamera’s registreren slechts beperkte beelden die worden geactiveerd door beweging, omdat ze in slaapmodus staan om energie te besparen. Maar in tegenstelling tot deze modellen, bieden alle nieuwe batterijcamera’s van EZVIZ dit jaar een oplossing voor dit beveiligingsprobleem. In de AOV-modus worden de camera’s automatisch ontwaakt op vooraf ingestelde intervallen, en creëren ze versnelde video’s van perioden zonder beweging. Gebruikers kunnen snel door deze beelden spoelen om de veranderingen in de omgeving te bekijken, zonder door zware videobestanden te moeten gaan die veel opslagruimte vereisen. Dit bespaart bovendien aanzienlijk op batterijverbruik in vergelijking met de traditionele 24/7-opnamemodus.

Bovendien behouden de EZVIZ-camera’s hun AI-ondersteunde persoonsdetectie in de AOV-modus, waarbij ze video’s op normale snelheid opnemen wanneer een persoon het detectiegebied betreedt. De AOV-technologie vergroot daarnaast het detectiebereik, waardoor het verder gaat dan de grenzen van PIR-sensoren die meestal in de meeste batterijcamera’s worden gebruikt. Zelfs tijdens een AOV-tijdsversnelling kunnen de camera’s beweging tot 25 meter verderop detecteren, waarschuwen en automatisch overschakelen naar normale opname om ervoor te zorgen dat geen enkel moment wordt gemist.

De HB90 beschikt over een 10.400 mAh batterij, goed voor tot 180 dagen werking. Dankzij de 8W zonnepanelen volstaat 2 uur zonlicht om de camera 24 uur draaiende te houden.

De HB90 Dual is hét topmodel onder de EZVIZ-batterijcamera’s van dit jaar. Eén lens legt scherpe 2K+ panoramabeelden vast, terwijl de andere een gedetailleerd 2K+ bovenaanzicht biedt. Zo combineert de HB90 Dual brede overzichtsbeelden met close-ups. De lenzen kunnen tegelijk verschillende perspectieven vastleggen, en via de EZVIZ App pas je met een paar tikken kijkhoeken aan of zoom je in op details. De HB90 Dual is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 229,99.

Naast de HB90 Dual beschikt ook de HB8 Lite over de nieuwe AOV technologie van EZVIZ. De HB8 Lite is de eerste camera in consumentgerichte beveiliging die de beperkingen van traditionele PIR-detectie doorbreekt. Dankzij de slimme energiebeheerfunctie biedt hij continue opnames, zonder onnodig stroomverbruik. Met AI-gestuurde detectie van mensen en voertuigen ontvang je direct meldingen bij verdachte bewegingen. Bovendien zorgt de geavanceerde nachtzichttechnologie, inclusief een gebalanceerde image exposure-functie, voor haarscherpe beelden – dag en nacht. De HB8 Lite uitgerust met een batterij van 5200 mAh. De complete HB8 Lite kit beschikt over een zonnepaneel van 5W.

De HB8 Lite is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 99,99 euro, de Kit versie is verkrijgbaar voor 119,99.