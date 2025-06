Netatmo lanceert vernieuwde Weerstation ORIGINAL

Het Weerstation ORIGINAL biedt nauwkeurige metingen van temperatuur, luchtvochtigheid, binnenluchtkwaliteit, luchtdruk en geluidsniveaus. Nieuw zijn echter twee belangrijke functies:

UV-index en zonlichtblootstelling: Het station meet de UV-index (schaal 0-11+) en waarschuwt bij hoge waarden. Gebruikers krijgen ook een 24-uurs vooruitblik op de UV-index en gedetailleerde zonlichtanalyse, inclusief resterende zonlichtduur en zonsopgang/ondergangstijden.

Pollenmonitoring: Voor mensen met allergieën geeft het apparaat real-time lokale informatie over de concentratie van drie pollentypes (bomen, onkruid, gras), met waarschuwingen bij hoge niveaus en een voorspelling voor de komende drie dagen.

Slimme meldingen en gegevensgeschiedenis

Het Weerstation ORIGINAL stuurt aanpasbare meldingen naar je smartphone bij bijvoorbeeld vorst of een te hoog CO₂-niveau. Alle verzamelde gegevens zijn toegankelijk via de Netatmo Weather-app, waarmee je trends kunt volgen en inzicht krijgt in je leefomgeving.

Prijs en beschikbaarheid

Het Weerstation ORIGINAL is vanaf 10 juni 2025 verkrijgbaar voor €169,99, zonder abonnementskosten.