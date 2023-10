Review: Eufy Indoor Cam S350 – Beveiligingscamera voor binnen

Dit is de Eufy Indoor Cam S350

De Eufy Indoor Cam S350 heeft niet één, maar twee camera’s aan boord. De hoofdcamera met kijkhoek van 130 graden beschikt over een 4K-resolutie en de tweede camera ernaast is een 2K telephotocamera. Hiermee kun je gebeurtenissen dichterbij halen tot 3x optische zoom en 8x hybride zoom. Een Dual View is ook mogelijk, met beelden van twee camera’s tegelijk in de Eufy Security-app op je smartphone of tablet. De bedrade camera kan 360 graden draaien en ook een behoorlijk stukje verticaal kijken en komt met Intelligent Tracking, een geavanceerde AI-tracking waarmee mensen (of huisdieren) gevolgd kunnen worden. Ook is er huildetectie voor in de babykamer, net als bij de Indoor Cam 2K Pan & Tilt.

De beveiligingscamera is rijk uitgerust met diverse functies. Dit model beschikt over Clear Night Vision om ook in de nacht goed te kunnen zien, tweewegcommunicatie, notificaties, lokale opslag met micro-sd-kaart én ondersteuning voor de HomeBase 3 (S380), dual-band wifi 6 en een privacymodus. Qua functies heb je Smart AI Detection om personen te tracken en te volgen en Focus Point Patrolling, om afwisselend naar vooraf ingestelde punten te kijken. Zoals altijd heb je geen maandelijkse kosten bij Eufy. Na aanschaf staan alle functies tot je beschikking.

Je kunt 24/7 met dit model opnemen, maar dat werkt enkel in combinatie met lokale opslag (micro-sd-kaart). Dit werkt niet als je verbinding maakt met de HomeBase 3, dan heb je alleen events die de camera doen triggeren om te filmen.