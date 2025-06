Spanning en stroom

In de vorige editie (Music Emotion 04-2025) is al aan de orde geweest dat een luidspreker allesbehalve een zuivere weerstand is en dat dit gevolgen kan hebben voor de (harmonische) vervormingscijfers van versterkers. De mate hangt echter sterk af van het versterkerontwerp. Het probleem schuilt in het faseverschil tussen spanning en stroom. Een klasse AB eindtrap heeft een niet-constante uitgangsimpedantie waardoor het aansturen van een zuivere weerstand al niet perfect is. Maar als er een faseverschil tussen spanning en stroom is, wordt dit nog problematischer omdat dit resulteert in tegenstrijdige eisen voor de eindtrap. Het wordt een erg technisch verhaal en geïnteresseerden verwijs ik naar onze website (www.temporalcoherence.nl), waarop het hele verhaal in meer technische termen wordt toegelicht in het artikel “De kloof tussen gemeten en gehoormatige kwaliteit, gerelateerd aan de stiekeme valkuilen van tegen- en terugkoppeling”.

De ernst van dit verschijnsel voor de gehoormatige kwaliteit hangt af van veel parameters en ontwerpkeuzes, maar in het algemeen nemen de problemen af met een toenemende ruststroom (die uiteindelijk eindigt met klasse A) en een zoveel mogelijk ohms gedrag van de luidspreker. Maar de gepubliceerde specificaties worden gemeten met een zuivere weerstand en kunnen dus weinig zeggen over de gehoormatige eigenschappen van de elektronica onder realistische omstandigheden. De metingen zouden dus verricht moeten worden met een netwerk, dat een vergelijkbaar impedantieverloop heeft als een luidspreker (zie Music Emotion 04-2025), maar dat gebeurt dus niet. Wel kunnen we de zaak omkeren middels het toepassen van impedantiecompensatie, die de impedantie van een luidspreker zoveel mogelijk ohms maakt met een zo klein mogelijke fasefout. Want dan maken we de bedrijfsomstandigheden zoveel mogelijk gelijk aan de meetomstandigheden. Een dergelijke aanpak werd al in de jaren ’50 van de vorige eeuw toegepast (meestal Zobel netwerken genoemd), maar is in de vergetelheid is geraakt. Tegenwoordig wordt het weer op kleine schaal toegepast omdat dit niet alleen de interactie tussen eindtrap en luidspreker sterk verbetert, dit geldt ook voor het ontwerp en de werking van een passief scheidingsfilter. Want dan zijn de aannames voor de berekeningen van het filter een stuk realistischer geworden.