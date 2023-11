Review: Ring Stick Up Cam Pro met zonnepaneel

Ring-app en Ring Protect

De Ring-app is inmiddels een bekende app voor ons en zit over het algemeen goed in elkaar. Na installatie krijg je een aantal vragen om de camera naar wens af te stellen. Bijvoorbeeld of je de camera binnen of buiten gebruikt, maar ook krijg je de mogelijkheid om de 3D-bewegingsdetectie in te stellen. Dit kun je eerst overslaan en later via de instellingen doen, maar we vonden het interessant om te kijken wat dit nu precies is. Via Mapbox (online kaarten) zie je jouw omgeving. Je sleept de camera naar de plek op de kaart waar je de camera ook zelf gebruikt en kunt vervolgens precies de hoeken afstellen. Zo selecteer je in vogelperspectief precies wat wel en niet meegenomen moet worden. Het is een unieke manier om de grenzen van de bewegingsdetectie af te stellen. Zo kan je bijvoorbeeld precies je eigen terrein meenemen, maar niet de openbare weg. Dit werkt vrij goed en je kunt zelfs zien waar een persoon ongeveer gelopen heeft. Het brengt echt diepte toe aan de bewegingsdetectie.

De app laat je precies zien welke stappen je moet nemen voor een juiste installatie en de gewenste instellingen. Wat dat betreft is het een zeer gebruiksvriendelijk proces en moet eigenlijk iedereen dit kunnen. De Ring-app zelf heeft een thuisscherm met al je geïnstalleerde Ring-producten. Klik op de camera voor de liveview, maar middels diverse tegels kun je allerlei instellingen wijzigen. Van bewegingsdetectie tot de geschiedenis en van gekoppelde apparaten tot de stroominstellingen. Via schuifjes kun je snel de bewegingsdetectie- en meldingen in- of uitschakelen, terwijl je ook de ingebouwde sirene middels één druk op de knop kunt laten afgaan. En die is inderdaad erg luid en vervelend. Precies zoals het hoort. Via Modusinstellingen kies je het gedrag van de camera wanneer je thuis bent, weg bent of wanneer de camera is uitgeschakeld.

Waar we wat minder fan van zijn is het abonnement dat noodzakelijk is om van alle mogelijkheden te kunnen genieten. Je krijgt bij aanschaf van de Ring Stick Up Cam Pro een gratis proefperiode van 30 dagen op Ring Protect. Dit is onder andere belangrijk voor de opslag van de beelden. Lokale opslag is niet mogelijk, dus je bent afhankelijk van de cloud van Ring. En dat kost geld.

Kun je de Ring Stick Up Cam zonder abonnement gebruiken? Dat kan, maar dan is het alleen een doorgeefluik. Er wordt beweging gedetecteerd en jij krijgt een notificatie op je smartphone. Beelden worden dan niet opgeslagen. Een Ring Protect-abonnement is dus eigenlijk noodzakelijk. Ook als je kijkt naar uitgebreide meldingen en persoonsdetectie, dat alleen mogelijk is in combinatie met een abonnement. Dat gaat je 3,99 euro per maand kosten per camera of 39,99 euro per jaar. Je kunt ook kiezen voor het Plus-abonnement met een onbeperkt aantal Ring-apparaten voor 10 euro per maand of 100 euro per jaar. Dat is stevig aan de prijs. Fabrikanten als Eufy, Netatmo of Aqara laten zien dat je ook goede beveiligingscamera’s zonder abonnement kunt maken.