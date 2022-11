Review: Nuki Keypad 2.0 – deuren openen met je vingerafdruk

Design en installatie

De eerste generatie Keypad van Nuki was een robuust, rubberen codepaneel dat ook relatief klein van formaat was. De nieuwe generatie is een stuk groter, met name door de toevoeging van de vingerafdrukscanner. Daarnaast is het codepaneel nu gemaakt van hard plastic en individuele knoppen met een grotere travel (duidelijkere feedback). In zijn totaliteit oogt de nieuwe Keypad wat moderner en strakker. Ook deze generatie komt met een plakstrip op de achterzijde, waarmee het codepaneel muurvast tegen bijvoorbeeld een kozijn geplakt kan worden.

Wij plakken de Keypad 2.0 tegen de brievenbus, vlak naast de deur. Hier valt de accessoire minder op en is hij nog altijd goed bereikbaar. De installatie van de Keypad vindt plaats in de Nuki-app. Hier voeg je een nieuwe Keypad toe of vervang je een eerdere generatie. Dat koppelen gaat via bluetooth en daar hadden we wel een poging of vijf voor nodig. De accessoire werd in eerste instantie niet gevonden, al gaf hij wel aan gekoppeld te zijn. Dat gezegd hebbende lukte het de vijfde keer wel en zijn het deurslot en de Keypad met elkaar gekoppeld. Als je een oudere generatie vervangt dan worden de toegangscodes automatisch overgezet. Is het je eerste codepaneel, dan kun je direct een toegangscode en een beveiligingscode aanmaken.

Ook krijg je de mogelijkheid een vingerafdruk toe te voegen. Dit doe je door je vinger een aantal keer in iets verschillende hoeken op de scanner te plaatsen. Hiermee wordt de volledige afdruk goed gescand. Vervolgens geef je de vingerafdruk een naam mee en kun je direct aan de slag. Verdere instellingen zijn het wel of niet kunnen vergrendelen van de deur met de Keypad, de mogelijkheid om een toegangscode en vingerafdruk tijdelijke toegang te verlenen en de optie om de actie van de ontgrendeling te kiezen (deur openen, vergrendelen, ontgrendelen of Lock ‘n’ Go). In de app kun je de statistieken over het gebruik van de Keypad inzien en de helderheid van de leds aanpassen. Vanzelfsprekend kun je ook meerdere toegangscodes en vingerafdrukken toevoegen.