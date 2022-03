Alles over Matter: de verbindende factor voor je smarthome

Met Matter maakt het niet uit

Maar met Matter in huis maakt het niet uit waar het product vandaan komt of hoe je het wil gebruiken. Voordat we daar dieper op ingaan, moeten we eerst weten wat het protocol precies is. Mogelijk zegt de naam Project CHIP (Connected Home over IP) je nog iets. Dit is een smarthomestandaard uit 2019 waar de grootste bedrijven aan meewerken. Denk dan aan Apple, Google, Amazon, Samsung, de Zigbee Alliance en nog veel meer ondernemingen. Het doel van de samenwerking: een eendrachtig systeem ontwikkelen dat met álle slimme apparaten werkt.

En zo’n stap kan niet op een beter moment komen. Want verschillende bedrijven hebben allemaal hun eigen platformen en ideeën. De Zigbee Alliance is daar één van. Maar je hebt ook nog IKEA, Legrand, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify, Silicon Labs, Somfy en Wulian, om maar wat voorbeelden te geven. Al die bedrijven komen nu dus samen om ervoor te zorgen dat slimme apparaten voor in je smarthome beter op elkaar aansluiten. Bovendien maakt het niet meer uit welke stemassistent je gebruikt; alles moet immers naadloos met elkaar samenwerken.