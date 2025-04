5 fouten die je niet moet maken met je beveiligingscamera

De beelden niet bekijken

In de meeste gevallen is het zo dat een beveiligingscamera je een melding stuurt als er verdachte dingen gebeuren. Of als er iets beweegt. Nu kan het alsnog zijn dat je dingen mist, bijvoorbeeld omdat je de gevoeligheid van de bewegingssensor aanpaste. Het is daarom een goed idee om eens in de zoveel tijd de beelden eens te bekijken, om te checken of je niet iets gemist hebt. Dit hoef je niet dagelijks te doen, maar eens per maand kan geen kwaad (mits je de beelden opslaat).

Beveiligingscamera-updates negeren

Een veelvoorkomende fout is daarnaast dat gebruikers vergeten een beveiligingscamera te updaten. Dit soort systemen zijn vaak net zo betrouwbaar als hun eigenaars. En als die vergeten updates mee te nemen, dan kan zo’n camera zijn werk minder goed uitvoeren. Je mist dan bovendien eventuele nieuwe functies of patches, die de beveiliging van het apparaat zelf kunnen verbeteren. Check of je binnen de instellingen eventueel auto-updates kunt inschakelen.