Review: Aqara Smart Video Doorbell G4 – betaalbare videodeurbel

Installatie en Aqara Home-app

Aangezien de meeste handleidingen tegenwoordig niet verdergaan dan ‘Download de app en volg de instructies’, gaan we daar maar meteen mee aan de slag. We downloaden de Aqara Home-app en drukken op het plusje om een apparaat toe te voegen. Vreemd genoeg moet je geen ‘Device’ toevoegen, maar een ‘Accessory’. Het is een detail natuurlijk, maar wel apart. Verrassend genoeg pak je eerst de Chime (gong) erbij. Er zit een usb-kabel bij (geen stekkerblokje overigens) en deze sluiten we aan op een usb-stopcontact die we in huis hebben. De Chime start op en een vriendelijke vrouwenstem vertelt wanneer je verder kunt gaan in de app. Voer je wifi-wachtwoord in en je bent klaar om te gaan. En dat is wel apart. We hebben nog niks met de videodeurbel gedaan, maar volgens de app werkt alles al.

De Aqara Smart Video Doorbell kun je dus zowel bedraad als via de ingebouwde batterij gebruiken. Aangezien wij in ons huis geen deurbelaansluiting meer hebben kiezen we voor de batterij. Allereerst moet je het achterplaatje van de videodeurbel halen. Aan de zijkant onder een rubberen afdekplaatje vind je een schroef. Deze draai je los (schroevendraaier en schroefmateriaal wordt allemaal meegeleverd) en vervolgens kun je de meegeleverde batterijen plaatsen of de belkabel aansluiten. Zoek je naar ruimte voor de micro-sd-kaart? Wij deden dat in eerste instantie ook. Deze plaats je echter in de chime en niet in de videodeurbel zelf. Zodra we de laatste batterij (je hebt zes AA-batterijen nodig, maar deze worden meegeleverd) in de videodeurbel stoppen gaat deze direct af. Grappig dat we de hele installatie via de chime hebben moeten regelen en dat een simpele batterij plaatsen uiteindelijk voldoende is om de videodeurbel te laten werken. De chime is dus echt een essentieel onderdeel van het geheel en regelt zelf ook al heel veel. Dat zien we ook aan de micro-sd-kaart die je in de chime moet stoppen en zorgt voor de lokale opslag. Handig, want deze heb je gewoon in huis liggen natuurlijk. Als iemand de videodeurbel buiten van de muur trekt heb je altijd de beelden veilig binnen opgeslagen.

De Aqara Home-app is overigens voor het grootste deel in het Engels, dus verwacht geen Nederlandstalige instructies bij installatie of bij gebruik. Het valt wel op dat de app niet altijd even goed vertaald is. Soms kom je Chinese zinnen tegen en dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Volgens de Nederlandse importeur zit een vertaling naar het Nederlands er binnenkort aan te komen.

De Aqara Home-app is verder redelijk sober vormgegeven. Het heeft ergens wel iets weg van een Tuya-app, alhoewel Aqara toch wat meer opties te bieden heeft. Over het algemeen zul je snel vinden wat je zoekt, maar sommige opties staan echt op zeer onlogische plekken. Standaard bleek de bewegingsdetectie dus uit te staan. Ik heb me een ongeluk gezocht naar de mogelijkheid om dit aan te passen en heb het niet gevonden. Een zoektocht op Google gaf vervolgens duidelijkheid, want ik bleek niet de enige die het niet kon vinden. Klik op de drie puntjes rechts bovenaan de liveview van de videodeurbel om naar de instellingen te gaan. Druk vervolgens op ‘More settings’ en vervolgens op Alert Settings. Hier staat dus groot in beeld ‘Face Recognition’. En waar de app je altijd verticaal de opties weer laat geven, daar blijkt er heel vaag horizontaal ineens Motion Detection te staan. Het ziet er totaal niet uit als een knop, maar het is wel zo. Druk hierop en vervolgens kun je alle bewegingsdetectieopties aanpassen. Na een recente update was dit overigens beter in orde. Ook toegevoegd middels de update zijn de langere videoduur van opnames (dynamisch 6 tot 12 seconden) en een ‘tamper’-alarm. Dit alarm kan af gaan als iemand de videodeurbel wil stelen.

Toch steekt de app ook op andere vlakken helaas niet altijd even logisch in elkaar. Je kunt bij de Aqara Smart Video Doorbell G4 kiezen voor lokale opslag, voor gratis zeven dagen cloudopslag en voor opslag op een NAS (SMB 3.0-protocol). Waar je dit allemaal in de app kon vinden was me een raadsel. Navraag leerde dat de cloudopnames bij Album staan en de lokale opslag bij Playback. Je moet het maar net weten. Namen als Cloud of SD-Card lijken me toch wat handiger. De app werkt in het dagelijks gebruik verder prima met aanbellende bezoekers. Je kunt hier vlot op reageren en dit werkt allemaal intuïtief met een liveview en de optie voor tweewegcommunicatie.