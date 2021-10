Bijna hetzelfde apparaat

We winden er geen doekjes om. De Ring Video Doorbell 4 lijkt in veel opzichten op zijn voorgangers. Hij is even groot en breed, heeft een full hd-camera (1.920 bij 1.080 pixels) met een kijkhoek van 160 graden en beschikt over een accu. Je kunt de Doorbell 4 tevens aansluiten op het deurbelsysteem (via een 8-24 volt VAC-transformator), maar dat hoeft dus niet. De accu laadt snel op en gaat lang mee, dus er is geen reden om voor die optie te kiezen wanneer dat veel gedoe oplevert. Ophangen is ook zo gebeurd: met de meegeleverde schroeven of simpelweg met sterke posterstrips.

In de doos zit een oplaadkabel voor de accu. Je kunt de deurbel aan de muur laten hangen wanneer je de batterij oplaadt, aangezien je de accu er gemakkelijk uithaalt. Verder levert Ring een schuin opzetstukje mee, zodat je de deurbel schuin aan het kozijn kunt hangen en toch goed ziet wat er voor je deur gebeurt. De Ring Video Doorbell 4 beschikt daarnaast over dual-band wifi (2,4 en 5 GHz), wat een uitkomst kan zijn als er veel apparaten op het 2,4GHz-netwerk zitten. Via de app regel je allerlei zaken. Denk dan aan het instellen van bewegingszones, zodat je geen overdaad aan notificaties krijgt.