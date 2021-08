Review: Google Nest Doorbell (batterij) – flexibeler dan ooit

Wat is het?

De Google Nest Doorbell is een nieuwe videodeurbel waarmee je precies kunt zien wie er voor de deur staat via je smartphone. Je ontvangt hier notificaties van en kunt ook met je bezoekers praten. Dit model beschikt over een batterij die 1 tot 6 maanden mee zal gaan voordat je weer op moet laden. Hoe lang het precies duurt is afhankelijk van het aantal gebeurtenissen en de bijbehorende opnames. Bij 25 tot 30 gebeurtenissen per dag moet je iedere maand opladen. Is het bij jouw voordeur wat minder druk? Bij 2 tot 5 gebeurtenissen per dag hoef je maar eens per zes maanden op te laden. Wie dat wil kan deze videodeurbel echter ook bedraad aansluiten (8-24 V AC, 10 VA, transformator van 50/60 Hz). Je kunt dus kiezen. Sluit je dit model bedraad aan, dan kun je ook je bestaande gong gebruiken. Via de batterij kan dit niet.

De nieuwe Nest Doorbell beschikt over een 1,3-megapixelkleurensensor van 8,5 mm met 6x digitale zoom. De resolutie van de opnames bedraagt 960 x 1.280 pixels. De kijkhoek is 145 graden en beelden worden getoond in een beeldverhouding van 3:4. Beelden worden opgeslagen in een H.264-codering en er is ondersteuning voor high dynamic range.

Zoals je gewend bent van een videodeurbel is nachtzicht en tweewegcommunicatie mogelijk. Je kunt dus de bezoeker horen en ermee praten en vice versa. Je ontvangt meldingen bij beweging, personen, pakketjes, voertuigen en dieren. De Nest Doorbell moet het allemaal kunnen onderscheiden en je vertellen wat er bij je voordeur aan de hand is. Ook de nieuwe Google Nest Cam heeft de beschikking over deze veelzijdige meldingen.

Een abonnement op Nest Aware is dit keer niet nodig. Ook zonder abonnement krijg je 3 uur aan videogeschiedenis te zien aan de hand van videoclips. Valt de stroom en wifi uit? Dan zal de nieuwe Nest Doorbell dankzij de ingebouwde batterij nog tot een uur aan gebeurtenissen kunnen opnemen. Je bedient de nieuwe videodeurbel dit keer volledig in de Google Home-app. De Nest-app heb je dus niet meer nodig. Belangrijk om te weten: de 24/7 continue opnames van de Nest Hello vinden we niet meer terug bij deze nieuwe videodeurbel. Dat zal voor sommige mensen toch een gemis zijn.