Homey laat slimme apparaten als groep tegelijk bedienen

Het groeperen van apparaten is gebonden aan een paar logische regels. Allereerst moeten apparaten zich in dezelfde zone bevinden binnen je Homey-configuratie. Denk hierbij aan alle slimme apparaten in je “woonkamer” of “slaapkamer”. Voor slimme raambekleding is er een specifieke voorwaarde: ze moeten over exact dezelfde functies beschikken om samen in een groep te kunnen. Een interessant detail is dat slimme lampen en slimme stekkers ook gegroepeerd kunnen worden, mits de stekker daadwerkelijk wordt gebruikt om een lamp te bedienen.

Homey heeft ervoor gezorgd dat deze apparaatgroepen naadloos integreren in je bestaande systeem. Ze gedragen zich precies zoals een individueel apparaat. Je kunt ze eenvoudig bedienen via de Homey-app op je smartphone of tablet, of via je persoonlijke dashboards. Bovendien zijn de groepen volledig compatibel met Homey’s Flows, het automatiseringssysteem. Dit opent deuren naar slimmere scenario’s; stel je voor dat al je buitenverlichting automatisch aangaat (als groep) wanneer de zon ondergaat. Je kunt elke groep een herkenbare naam geven en er een passend pictogram aan toewijzen, zodat je ze snel terugvindt in je apparaatoverzicht voor directe toegang. Met deze toevoeging wordt het beheren van je slimme apparaten nog eenvoudiger en intuïtiever.