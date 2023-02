Review: Athom Homey Bridge – beperkt smarthome in de cloud

Specificaties en design

Wat meteen opvalt aan de Homey Bridge is dat het uiterlijk totaal anders is dan dat van de huidige generatie Homey Pro. Geen bolvormige hub maar een platte, ronde hub met zilverkleurige zijden, een glanzend zwarte bovenzijde en een usb-c-poort. Fraai en strak genoeg vormgegeven om in het zicht te plaatsen, maar je kunt de Bridge overal plaatsen waar je WiFi-bereik voldoende is. In de doos zien we de usb-c-kabel en de adapter terug om het apparaat van stroom te voorzien.

Verder is de Bridge uitgerust met een gekleurde led-ring rondom de onderzijde die standaard een regenboogeffect heeft. In de behuizing is plek voor een infraroodzender, WiFi-module en bluetooth-, Zigbee- en Z-Wave-antennes. Het koppelen van apparaten gebeurt lokaal, via deze antennes, maar het aansturen en automatiseren gebeurt via de cloud.