Ambilight voor je monitor met de Nanoleaf PC Screen Mirror Lightstrip

Tijdens de CES 2025 zagen we dit nieuwe product van fabrikant Nanoleaf al voorbij komen en vanaf vandaag is de Nanoleaf PC Screen Mirror Lightstrip dan ook daadwerkelijk verkrijgbaar. Denk aan Ambilight zoals bij de televisies van Philips, maar dan voor de monitor bij je pc. Je kan deze lightstrip makkelijk buigen en achter je scherm bevestigen. De actie op jouw monitor wordt vervolgens van het juiste licht voorzien in samenwerking met de Nanoleaf Desktop-app.

Je kan deze lightstrip makkelijk inpluggen in je pc via usb-c, maar ook elders in de kamer gebruiken. Dit model heeft een lengte van 2.5 meter en kan aan een monitor tot 32-inch bevestigd worden. Je kan de lightstrip mee laten kleuren met de actie op het scherm dankzij de 16 miljoen beschikbare kleuren, maar ook dynamische lichtanimaties maken of het licht mee laten kleuren op muziek. De installatie moet volgens Nanoleaf heel eenvoudig zijn. Verbind de Lightstrip met je pc via usb-c, lanceer de Nanoleaf Desktop-app en je kunt beginnen. Volgens de fabrikant is het niet mogelijk om dit product via de app op je smartphone te laten werken. Het werkt echt exclusief met de Desktop-app van Nanoleaf.

Prijs en beschikbaarheid

De Nanoleaf PC Screen Mirror Lightstrip is per direct verkrijgbaar voor 39,99 euro.