Wishlist 2025 – vijf films om naar uit te kijken

Captain America: Brave New World

Marvel zal in 2025 onder meer The Fantastic Four en de Thunderbolts introduceren in hun filmuniversum, maar in februari wordt er als eerst afgetrapt met een vierde Captain America. Chris Evans nam met Avengers: Endgame afscheid van het personage, maar in de tv-serie The Falcon and the Winter Soldier was te zien dat zijn schild werd doorgegeven aan Sam Wilson (Anthony Mackie). Ook erg interessant is casting van Harrison Ford: hij vervangt de in 2022 overleden William Hurt als legergeneraal Thaddeus Ross, die verkozen is tot president van de Verenigde Staten. Ford zal in de rol daarbij uit zijn kleren gaan scheuren als Red Hulk. En Liv Tyler keert voor het eerst sinds The Incredible Hulk (2008) terug als dochterlief Betty Ross.